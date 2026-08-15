Σταθερά στο στόχαστρο των ισχυρών βόρειων ανέμων βρίσκεται σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, ολόκληρη η Κρήτη, με τα καιρικά φαινόμενα να δημιουργούν ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Στο Καλαμάκι Μεσαράς, οι σφοδρές ριπές συνθέτουν ένα επιβλητικό σκηνικό στην παραλία, αποτυπώνοντας ανάγλυφα την ένταση της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι βοριάδες στο νησί φτάνουν τα 6 με 8 μποφόρ.

Παρά το γεγονός ότι η Μεσαρά βρίσκεται στα νότια, η ιδιομορφία του αναγλύφου και τα τοπικά γεωγραφικά περάσματα λειτουργούν ενισχυτικά, διοχετεύοντας τον άνεμο προς τις νότιες ακτές και εκτοξεύοντας την ταχύτητα των ριπών πάνω από τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.