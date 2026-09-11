Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, σε πάρκο του δήμου Καλαμαριάς, όταν ένα δέντρο έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια 30χρονη μητέρα και το μόλις 17 μηνών παιδί της.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Θερμαϊκού, σε μια στιγμή μάλιστα που στον χώρο αναψυχής βρισκόταν αρκετός κόσμος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε κλήση για το συμβάν λίγο μετά τις 19:00. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι πυροσβέστες επανδρώνοντας δύο οχήματα. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να προβούν σε κάποια επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς ευτυχώς δεν παγιδεύτηκε κανείς από τον κορμό ή τα κλαδιά του δέντρου.

Αναφορικά με την πορεία της υγείας τους, οι πρώτες πληροφορίες είναι καθησυχαστικές, καθώς η μητέρα και το παιδί απέφυγαν τα χειρότερα.

Στο σημείο τούς παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με τα τραύματά τους να μην κρίνονται σοβαρά.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους και για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν την 30χρονη στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» και το 17 μηνών βρέφος στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση του δέντρου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε πρόβλημα στατικότητας ή φθορά.

Βίντεο και φωτογραφίες: thesspost.gr