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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (20/10) το μεσημέρι, έξω από σχολείο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν ένα I.X., χτύπησε και παρέσυρε έναν ανήλικο μαθητή.

Το περιστατικό συνέβη, στις 14:20, έξω από το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμαριάς, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, ο ανήλικος χτυπήθηκε και παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Ο ανήλικος φέρει κάκωση κεφαλής, ωστόσο η κατάστασή του κρίνεται καλή.