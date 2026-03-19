Ερωτήματα προκαλούν η στάση του 23χρονου που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον άτυχο Κλεομένη, καθώς μετά την δολοφονία όχι μόνο δεν παραδόθηκε αμέσως στις αρχές αλλά κάλεσε τηλεφωνικά φίλο του, έφυγε από το σημείο που έγινε το επεισόδιο με αυτοκίνητο και πήγε ακόμη και σε γιατρό για τα τραύματά του.

Η κατάθεση του πατέρα του, που παρουσιάζει η «Ζούγκλα», είναι αποκαλυπτική για τα όσα έγιναν μετά το έγκλημα .

«Ο γιος μου, το πρωί είχε έρθει για δουλειά κανονικά. Το μεσημέρι γύρισε σπίτι μας και έκατσε μέχρι τις 20:00 και είπε ότι θα έβγαινε μία βόλτα με το αμάξι και ότι θα γυρνούσε γύρω στις 22:00. Περίπου εκείνη την ώρα γύρω στις 22:00, αντιληφθήκαμε εγώ και η γυναίκα μου ότι είχε γυρίσει καθώς το αμάξι του ήταν παρκαρισμένο κάτω από το σπίτι αλλά δεν ανέβηκε ποτέ στο σπίτι μας. Εκείνη την ώρα ακούσαμε μία δυνατή κραυγή και βγήκαμε στο μπαλκόνι αλλά δεν είδαμε κάτι.»

«Είπε στον αστυνομικό ότι είναι εκτός Θεσσαλονίκης»

Ο πατέρας του 23χρονου θα ειδοποιηθεί από την αστυνομία μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, όταν του χτυπά την πόρτα.

«Ενώπιον των αστυνομικών πήρα το γιο μου τηλέφωνο και τον ρώτησα αν έγινε κάτι και που είναι. Εκείνος ήταν πολύ ήρεμος μου είπε ότι τίποτα δεν έχει γίνει ότι βρισκόταν με τα παιδιά και ότι θα έμενε το βράδυ σε ένα AIRBNB που νοικιάζουν μερικές φορές με την παρέα του στη Θεσσαλονίκη. Του ζήτησα να έρθει στο σπίτι και μου είπε ότι δεν γίνεται. Τότε μίλησε και απευθείας με τον αστυνομικό και του είπε ότι είναι εκτός Θεσσαλονίκης και έκλεισε το τηλέφωνο.

Ο πατέρας, σύμφωνα με την κατάθεσή του μιλά ξανά με το γιο του στις 07:30 το πρωί.

«Μου είπε ότι δεν έχει κάνει κάτι και ότι έχει σκοπό να παρουσιαστεί στην αστυνομία για να απαντήσει σε ότι χρειαστεί.»

Ο πατέρας του 23χρονου, είπε στις αρχές ότι πιστεύει ότι έστησαν ενέδρα στο γιο του αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί δεν είχε εμφανιστεί ακόμα στην αστυνομία. Επίσης αποκάλυψε ότι δύο φορές το μαγαζί του στο παρελθόν είχε δεχθεί επίθεση:

«Άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν στο μαγαζί μου και έσπασαν τη τζαμαρία το Νοέμβριο 2025 μάλιστα την τελευταία φορά πέταξαν μέσα καπνογόνο γεγονός που παραπέμπει σε οπαδικές διαφορές όπως μου είχε πει τότε η Αστυνομία.»

Ο 23χρονος που βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν για κάνναβη αλλά όπως ο ίδιος δήλωσε στις αρχές, είχε αθωωθεί .