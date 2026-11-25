Σε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη ενεπλάκη χθες (24/11) το πρωί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ένας 67χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος παρέσυρε μια 59χρονη οδηγό μοτοποδηλάτου, τραυματίζοντάς την ελαφρά, και στη συνέχεια φέρεται να αποχώρησε από το σημείο.

Ύστερα από έρευνα των Αρχών, ο 67χρονος οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών.