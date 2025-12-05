Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στα ανατολικά της προβλήτας του λιμένα Καλαμάτας σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ένας 86χρονος έπεσε με το αυτοκίνητο του μέσα στο λιμάνι. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ευτυχώς, οι Πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 86χρονο από το ημιβυθισμένο Ι.Χ. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για προληπτικές εξετάσεις.

Πως έγινε το συμβάν

Ο 86χρονος αποπροσανατολίστηκε και συνέχισε νότια προς λάθος κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να φτάσει να κινείται πάνω στον μόλο. Όταν το αντιλήφθηκε επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα το όχημά του να καταλήξει στη θάλασσα.

Έντρομος ο 86χρονος από αυτό που του συνέβη, αμέσως με το κινητό του τηλέφωνο κάλεσε το 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα το Λιμενικό και η Πυροσβεστική που έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν.