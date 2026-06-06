Απολογείται σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, ο 41χρονος γυναικοκτόνος που δολοφόνησε τη σύζυγό του, την άτυχη Βασιλική, στην Καλαμάτα, την περασμένη Δευτέρα.

Ο Άγγελος που τραυμάτισε θανάσιμα με 45 μαχαιριές την 39χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αντιληφθεί ακριβώς τι έχει κάνει και δεν φαίνεται μετανιωμένος.

Στην ογκώδη δικογραφία προσθέτονται ολοένα και περισσότερες νέες πληροφορίες, οι οποίες απαιτούν ενδελεχή έλεγχο και εξέταση, για αυτόν τον λόγο έλαβε και προθεσμία στην απολογία του.

Κατέστρεψε τον κοριό που είχε βάλει στο σπίτι δυο ημέρες πριν την δολοφονία

Παράλληλα, οι ανακριτικές Αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» στην αστυνομία να προχωρήσει σε απομαγνητοφώνηση των ηχητικών αρχείων που κρατούσε ο 49χρονος. Τα αρχεία αυτά προέρχονται από καταγραφές που είχαν γίνει στο σπίτι της οικογένειας από «κοριό» που είχε εγκαταστήσει ο 41χρονος.

Ο γυναικοκτόνος, «τυφλωμένος» από την παθολογική ζήλια του, παρακολουθούσε στενά τη γυναίκα του το τελευταίο διάστημα. Είχε εγκαταστήσει στο αυτοκίνητό τους σύστημα εντοπισμού των κινήσεων και των διαδρομών (GPS trackers), για να παρακολουθεί συνεχώς τις μετακινήσεις της Βασιλικής, ενώ στο σπίτι τους είχε εγκαταστήσει κοριό, για να καταγράφονται τα πάντα όταν εκείνος έλειπε από το διαμέρισμα του 2ου ορόφου στην πολυκατοικίας επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας.

Τα παραπάνω τα έχει παραδεχτεί ο ίδιος στις αστυνομικές Αρχές, προσπαθώντας να εξηγήσει τι τον έκανε να αφαιρέσει τη ζωή της μητέρας των παιδιών του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της αστυνομίας εντόπισαν στο λογιστικό γραφείο, όπου εργαζόταν έναν σκληρό δίσκο με τα όσα είχαν καταγραφεί.

Σημειώνεται πως οι Αρχές δεν εντόπισαν στο σπίτι τους τον κοριό και ο δράστης τους αποκάλυψε ότι το Σάββατο, έπειτα από κάτι που άκουσε και τον σόκαρε, τον κατέστρεψε και γι’ αυτό δεν τον βρήκαν.

Η αδελφή της Βασιλικής αναλαμβάνει την επιμέλεια των παιδιών του ζευγαριού

Με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, η επιμέλεια των παιδιών του ζευγαριού αφαιρέθηκε από τον πατέρα.

Την επιμέλεια και την φροντίδα των δύο μικρών κοριτσιών, ηλικίας 10 και 6 ετών, αναλαμβάνει η θεία τους, αδελφή της Βασιλικής, παρόλο που η ίδια σε δηλώσεις της είχε τονίσει ότι δεν έχει την οικονομική ευχέρεια να τα μεγαλώσει.

«Το επεισόδιο ξεκίνησε μετά από επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος», ισχυρίζεται ο δικηγόρος του

Το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, ο δράστης με τον δικηγόρο του, Γιώργο Καμβύση, έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας ενώπιον της Ανακρίτριας και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, Σάββατο.

Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό του 41χρονου ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι, ο δικηγόρος του τόνισε ότι ο εντολέας του ουδέποτε ισχυρίστηκε πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

«Αυτό που έχει αναφέρει είναι ότι το επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από επίθεση που, κατά τους ισχυρισμούς του, δέχθηκε ο ίδιος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και θεωρώ ότι έχει υπάρξει παρερμηνεία των λεγομένων του».

Ο κ. Καμβύσης είπε ακόμη ότι «υπέβαλα αίτημα στην κυρία ανακρίτρια για αναβολή της απολογίας του κατηγορουμένου, το οποίο έγινε δεκτό. Ο λόγος είναι ότι η δικογραφία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, καθώς η Ελληνική Αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά τις συνθήκες και τα κίνητρα υπό τα οποία τελέστηκε το έγκλημα. Τα αντίγραφα της δικογραφίας που είχα στη διάθεσή μου παραλήφθηκαν μόλις χθες το βράδυ (Τετάρτη), ενώ σήμερα το πρωί προστέθηκαν νέα στοιχεία και έγγραφα από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, τα οποία έπρεπε να μελετηθούν και να ενσωματωθούν στο απολογητικό υπόμνημα».

Καταλήγοντας τόνισε πως «δεν είναι δική μου δουλειά να εξαγάγω συμπεράσματα. Την αλήθεια και τις πραγματικές συνθήκες της υπόθεσης θα τις κρίνει η Δικαιοσύνη με νηφαλιότητα και ψυχραιμία. Κατά την εκτίμησή μου, ο κατηγορούμενος βρισκόταν τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό σε κατάσταση σοκ, με πλήρη αδυναμία να αντιληφθεί το μέγεθος όσων είχαν συμβεί. Σταδιακά φαίνεται να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα. Η υπεράσπιση θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ θα προσκομιστούν και σχετικά ιατρικά έγγραφα που θεωρούμε σημαντικά για την υπόθεση. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, το ενδιαφέρον του ήταν και παραμένει στραμμένο σε αυτά».

Πηγή: TharrosNews