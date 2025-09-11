Ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας, η οποία έχασε τη ζωή της σε ένα τροχαίο στην Καλαμάτα, ζητάει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για το τραγικό περιστατικό.

Όπως λέει, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος είχε πάρα πολύ δύναμη για έναν τόσο νεαρό οδηγό, με κυβικά 2000-2200, κάτι που δεν θεωρεί σωστό.

Επιπλέον, υποστηρίζει πως ο 23χρονος είχε εμπλακεί σε ένα άλλο ατύχημα μόλις έναν μήνα πριν.

Ο πατέρας της Κάτιας, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, τόνισε πως η περιοχή της Καλαμάτας δεν είναι γνωστή για τροχαία ατυχήματα όπως αυτό και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ένας τόσο νέος άνθρωπος, οδηγούσε ένα τόσο γρήγορο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στην οδό Αρτέμιδος, όταν το αυτοκίνητο του 23χρονου οδηγού ξέφυγε από την πορεία του και χτύπησε δύο δέντρα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να σώσουν τη νεαρή κοπέλα όταν διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, δεν κατέστη δυνατό και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος νοσηλεύεται με σοβαρούς τραυματισμούς, είχε ξαναπροκαλέσει ατύχημα με το ίδιο αυτοκίνητο μόλις έναν μήνα νωρίτερα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Ρουσσόπουλος, υποστήριξε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως το όχημα κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη σοβαρότητα του ατυχήματος και την ταχύτητα με την οποία το αυτοκίνητο έπεσε στα δέντρα.