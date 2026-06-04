Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Καλαμάτας αναμένεται να περάσει σήμερα ο 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη στυγερή δολοφονία της συζύγου του, Βασιλικής. Την ώρα που ο δράστης ετοιμάζει την απολογία του, το φως της δημοσιότητας βλέπουν συγκλονιστικές μαρτυρίες από το στενό περιβάλλον του θύματος, οι οποίες αποκαλύπτουν ένα μακροχρόνιο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και τρόμου.

Το χρονικό του εγκλήματος στην Καλαμάτα

Η νέα γυναικοκτονία που πάγωσε το πανελλήνιο αποκαλύφθηκε όταν ο ίδιος ο 41χρονος κάλεσε τις αρχές, ομολογώντας ότι σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα φρικιαστικό θέαμα, με την άτυχη Βασιλική να κείτεται νεκρή, έχοντας δεχθεί 45 μαχαιριές σε όλο το σώμα της.

Ο δράστης συνελήφθη αμέσως χωρίς να προβάλει αντίσταση, ενώ από την πρώτη στιγμή έδειξε ψυχρή και κυνική στάση απέναντι στους αστυνομικούς, παραδεχόμενος την πράξη του. Μάλιστα, είχε «σκηνοθετήσει» και το άλλοθί του, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι ξύπνησε και την είδε πάνω από το κεφάλι του να τον απειλεί με ένα μαχαίρι. Στη συνέχεια ισχυρίστηκε πως της το πήρε και όταν πάλεψαν, στον καυγά πάνω εκείνη μαχαιρώθηκε. Το μαχαίρι βρέθηκε στο αριστερό χέρι του θύματος, αλλά η έρευνα έδειξε ότι ο δράστης δεν έφερε καν αμυντικά τραύματα, που να δικαιολογούν πάλη με το θύμα του.

«Ζούσε ένα μαρτύριο»

Οι αρχές επικεντρώνουν πλέον τις έρευνές τους στο παρελθόν του ζευγαριού, καθώς οι καταθέσεις από συγγενείς, φίλους και γείτονες της Βασιλικής συνθέτουν το παζλ μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα βίωνε συστηματική ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τον 41χρονο, ο οποίος εκδήλωνε ακραία χειριστική και ζηλότυπη συμπεριφορά.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί σε δικά της πρόσωπα πως φοβόταν για τη ζωή της, ωστόσο οι απειλές και ο φόβος αντιποίνων την κρατούσαν παγιδευμένη σε αυτή τη σχέση, που αρκετές φορές δοκίμασε να τερματίσει στο παρελθόν, κάνοντας όμως πίσω την τελευταία στιγμή κάθε φορά, μετά από τις πιέσεις του δράστη.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης

Η ιατροδικαστική εξέταση αποτυπώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης, καθώς ο δράστης χρησιμοποίησε ένα πλατύ μαχαίρι και κατάφερε αλλεπάλλληλα τραύματα στο θύμα του. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν πάνω από 45 πλήγματα συνολικά σε όλο το σώμα. Τα τρία ήταν θανατηφόρα και εντοπίστηκαν στην αριστερή θωρακική χώρα (ένα εμπρόσθιο και δύο πλαγιοπίσθια).

Επιπλέον, από αυτά περίπου τα 15 ήταν επιφανειακά αμυντικά τραύματα, που δείχνουν ότι το θύμα προσπάθησε να αμυνθεί.

Τραυματισμοί υπήρχαν και στην περιοχή του λαιμού και του σαγονιού.

Η μαύρη λίστα των γυναικοκτονιών

Η δολοφονία της Βασιλικής στην Καλαμάτα έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά και εφιαλτική λίστα έμφυλης βίας στη χώρα. Για ακόμη μια φορά, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη άμεσης θεσμικής θωράκισης των θυμάτων και την ενθάρρυνση των καταγγελιών πριν οι απειλές μετατραπούν σε φονικό.

Ο 41χρονος αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η υπερασπιστική του γραμμή αναμένεται να κινηθεί γύρω από τον ισχυρισμό της «θολωμένης συνείδησης» και της λογομαχίας που προηγήθηκε του εγκλήματος, ένα επιχείρημα που ωστόσο καταρρίπτεται από το περιβάλλον του θύματος, το οποίο κάνει λόγο για μια απόλυτα συνειδητή και εξακολουθητικά βίαιη συμπεριφορά, εκ μέρους του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου.

Η κοινωνία της Καλαμάτας παραμένει ανάστατη, με συλλογικότητες και πολίτες να ζητούν δικαιοσύνη για τη Βασιλική και να απαιτούν να σπάσει οριστικά ο κύκλος της σιωπής γύρω από την ενδοοικογενειακή βία.