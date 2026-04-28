Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης, 28 Απριλίου, σε στάβλο, στην περιοχή της Καλαμάτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο Αλβανικής καταγωγής, που βρέθηκε σε απομακρυσμένο σημείο, στον Μπουρνιά.

Οι Αρχές έχουν σπεύσει στο σημείο, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία, ενώ πήραν κατάθεση και από ένα άτομο, το οποίο φέρεται να είχε εργασιακές σχέσεις με το θύμα.

Ο άνδρας φέρει τραύμα από καραμπίνα στο κεφάλι, όμως στην περιοχή δεν βρέθηκε όπλο. Για αυτό, επικρατέστερο κρίνεται το σενάριο της ανθρωποκτονίας.

Το θύμα φαίνεται να φιλοξενούταν στο σπίτι ενός ομοεθνούς του.

Στην περιοχή αναμένεται να φτάσει ιατροδικαστής από την Κόρινθο, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές ύποπτων ατόμων.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ