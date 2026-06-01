Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες μαρτυρίες και στοιχεία που σκιαγραφούν το κλίμα τρόμου που φέρεται να βίωνε η 39χρονη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Δευτέρας, 1 Ιουνίου, στην Καλαμάτα από τα χέρια του συζύγου της, που την κακοποιούσε συστηματικά.

Η αποκάλυψη της τραγωδίας, με δράστη τον 41χρονο, έγινε όταν γείτονες άκουσαν έντονες φωνές και εκκλήσεις για βοήθεια από το σπίτι της οικογένειας, ειδοποιώντας αμέσως την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν την 39χρονη χωρίς αισθήσεις στο υπνοδωμάτιο, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο κεφάλι και σε όλο της το σώμα. Σημειώνεται ότι την ώρα του άγριου εγκλήματος, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο μέσα στο διαμέρισμα.

«Αν με ξαναχτυπήσεις, θα καλέσω την αστυνομία»

Όπως μετέφεραν γείτονες μιλώντας στην ΕΡΤ, οι έντονοι καβγάδες και οι προστριβές ανάμεσα στο ζευγάρι αποτελούσαν συχνό φαινόμενο, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Μάλιστα, περίοικοι ανέφεραν πως είχαν ακούσει τη γυναίκα να προειδοποιεί επανειλημμένα τον 41χρονο ότι, αν ασκούσε ξανά βία εναντίον της, θα καλούσε τις Αρχές.

Οι ισχυρισμοί του 41χρονου δολοφόνου

Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο 41χρονος ομολόγησε την πράξη του, προβάλλοντας ωστόσο τη δική του εκδοχή για το συμβάν. Ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κρεβάτι του να κρατάει μαχαίρι. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία κατάφερε να της αποσπάσει το όπλο, και στη συνέχεια της επιτέθηκε θανάσιμα.

«Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι οι διαπληκτισμοί τους ήταν συχνοί και σκόπευαν να πάρουν διαζύγιο, αποδίδοντας την ένταση σε εξωσυζυγική σχέση της 39χρονης.

Τη σκότωσε και μετά έβαλε το μαχαίρι στα χέρια της

Oι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της 39χρονης στο δάπεδο της κρεβατοκάμαρας. Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι, ενώ στο αριστερό της χέρι κρατούσε μαχαίρι, το οποίο όπως όλα δείχνουν τοποθέτησε εκεί ο δολοφόνος.

Στον τόπο του εγκλήματος κλήθηκε ιατροδικαστής για τη διενέργεια αυτοψίας. Κατά την εξέταση της σορού, διαπιστώθηκε ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά χτυπήματα ακόμη και στην πλάτη, εύρημα που καταδεικνύει ότι επιχείρησε να διαφύγει από τον επιτιθέμενο, χωρίς όμως επιτυχία.

Το χρονικό της υπόθεσης στην Καλαμάτα

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όταν έλαβαν κλήση από κατοίκους της περιοχής για μια γυναίκα που καλούσε σε βοήθεια. Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με τον 41χρονο στην είσοδο του σπιτιού, ο οποίος ήταν καλυμμένος με αίματα, ενώ στο υπνοδωμάτιο εντόπισαν τη σορό της 39χρονης, με πολλαπλά τραύματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, με τις έρευνες για τα ακριβή αίτια να συνεχίζονται.

Αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, τα δύο ανήλικα παιδιά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τον χώρο και μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη και για προληπτικούς ιατρικούς λόγους.