Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της στυγερής δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του και μητέρας των δύο παιδιών τους, στην Καλαμάτα. Η άγρια γυναικοκτονία, που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 1ης Ιουνίου 2026, έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ και βαθιά θλίψη, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν πλέον τη βασιμότητα των ισχυρισμών του συζυγοκτόνου.

Ο ίδιος είπε ότι ξύπνησε και είδε την γυναίκα πάνω από το κεφάλι του να τον απειλεί με ένα μαχαίρι. Πρόσθεσε πως πάλεψε μαζί της και τελικά την τραυμάτισε θανάσιμα. Όμως, τα μέχρι στιγμής στοιχεία καταρρίπτουν τον ισχυρισμό του, αφού δεν βρέθηκαν αμυντικά τραύματα στο σώμα του. Μάλιστα, αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον Ant1, πως θεωρούν πολύ πιθανό μετά την εγκληματική πράξη ο ίδιος να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος για να σκηνοθετήσει την σκηνή του εγκλήματος.

Η εκδοχή του δράστη και τα «κενά» στο σενάριο του

Κατά την εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές, ο 41χρονος πρόβαλε μια εκδοχή περί άμυνας, υποστηρίζοντας: «Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου με μαχαίρι». Ωστόσο, η εκδοχή αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και τις μαρτυρίες των περιοίκων, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα:

Η αγριότητα της επίθεσης

Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος, καθώς και στην πλάτη, γεγονός που παραπέμπει σε μανιώδη καταδίωξη. Επίσης ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος δεν φέρει τραύματα άμυνας.

Οι κραυγές για βοήθεια: Οι γείτονες ξύπνησαν λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα από τις δραματικές εκκλήσεις της 39χρονης, που φώναζε. Όπως κατέθεσαν, η γυναίκα ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια, ενώ ακούστηκε να λέει: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία», φράση που μαρτυρά προγενέστερη βία εντός του σπιτιού.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν άμεση μετά τις αλλεπάλληλες κλήσεις των γειτόνων. Φτάνοντας στο διαμέρισμα της οδού Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη, οι αστυνομικοί βρήκαν τον 41χρονο στην πόρτα γεμάτο αίματα, ενώ η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους, με το μαχαίρι του φόνου στο αριστερό χέρι της.

Τραγική λεπτομέρεια: Στο διπλανό δωμάτιο κοιμόνταν τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν με απόλυτη ασφάλεια από τις αρχές, χωρίς να αντιληφθούν το έγκλημα και μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη και φροντίδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις, αφού παρά το γεγονός ότι ο καβγάς ξεσήκωσε όλη την γειτονιά, εκείνα εξακολούθησαν να κοιμούνται, χωρίς να αντιληφθούν τίποτα. Οι Αρχές θα ερευνήσουν αν ο δράστης τους είχε δώσει κάποιου είδους ουσία, που να εξηγεί τον βαθύ ύπνο τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοίνωση της τραγικής είδησης του θανάτου της μητέρας τους αναμένεται να γίνει με τη συνδρομή εξειδικευμένου παιδοψυχιάτρου και με την παρουσία της αδελφής του θύματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή ψυχολογική υποστήριξη. Από τις μέχρι τώρα καταθέσεις, πάντως, προκύπτει ότι τα δύο κορίτσια είχαν γίνει στο παρελθόν μάρτυρες πολλών έντονων καυγάδων του ζευγαριού.

Ο 41χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της ενδοοικογενειακής βίας και της παράβασης του νόμου περί όπλων, και καλείται πλέον να δώσει απαντήσεις στον ανακριτή για το τι ακριβώς συνέβη πίσω από την κλειστή πόρτα του διαμερίσματος.

Αν και οι μαρτυρίες των γειτόνων δείχνουν ότι το θύμα είχε υποστεί κακοποίηση στο παρελθόν και υπήρχαν συχνές εντάσεις στη σχέση του ζεύγους, με καυγάδες που ακούγονταν στην γειτονιά, στην τοπική αστυνομία δεν υπήρχε καμία επίσημη καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ούτε το ζευγάρι είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις Αρχές. Περίοικοι αλλά και άνθρωποι από το περιβάλλον του ζεύγους αναφέρουν ότι ο 41χρονος ζήλευε παθολογικά την σύντροφό του και πίστευε ότι το τελευταίο διάστημα διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, κάτι που όμως δεν αποδεικνύεται από την έρευνα των αρχών.