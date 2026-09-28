Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 38χρονος, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, το πρωί της περασμένης Τετάρτης, στο κέντρο της Καλαμάτας. Η απολογία του διήρκεσε περίπου δύο ώρες και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του και η μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο 38χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ενδοοικογενειακής απειλής, της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για οπλοφορία και οπλοχρησία. Κατά την απολογία του φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι πυροβόλησε σε απόσταση από την 25χρονη, με σκοπό να την εκφοβίσει και όχι να τη σκοτώσει.

Σε ό,τι αφορά το απειλητικό τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε λίγο πριν από την επίθεση, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ότι δεν θυμάται τι ακριβώς ειπώθηκε.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φαίνεται ότι διαδραμάτισε και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, στο οποίο έχει καταγραφεί η επίθεση εναντίον της 25χρονης.