Ομόφωνη ήταν η απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα για την προφυλάκιση του 41χρονου, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του, Βασιλικής. Η απόφαση ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, η οποία διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας.

Κατά την έξοδό του από το κτήριο, ο 41χρονος αποχώρησε με σκυμμένο το κεφάλι, ενώ βρέθηκε αντιμέτωπος με τις έντονες αποδοκιμασίες μιας μικρής ομάδας πολιτών που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια. Η συγκεκριμένη υπόθεση, άλλωστε, έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ και σφοδρές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Τι ισχυρίστηκε ο δράστης κατά την απολογία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 41χρονος υποστήριξε ότι ο γάμος του με την 39χρονη είχε ουσιαστικά τελειώσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και πως η συγκατοίκησή τους συνεχιζόταν προσωρινά, μέχρι να εκδοθεί το διαζύγιο.

Όσον αφορά το μοιραίο βράδυ, κατά την απολογία του έκανε λόγο για έναν πολύωρο καβγά που κατέληξε σε συμπλοκή μεταξύ τους, ισχυριζόμενος χαρακτηριστικά πως «κάποια στιγμή θόλωσε».

Αναφορικά με το υλικό παρακολούθησης που είχε εντοπιστεί, αρνήθηκε ότι παρακολουθούσε τη σύζυγό του. Ισχυρίστηκε, αντίθετα, ότι συγκέντρωνε αυτό το υλικό αποκλειστικά για να το αξιοποιήσει στη μελλοντική δικαστική μάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Γιώργος Καμβύσης, προχώρησε σε δηλώσεις. Όπως ανέφερε, οι Δικαστικές Αρχές διαθέτουν πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το αρμόδιο δικαστήριο θα καταλήξει σε μια δίκαιη απόφαση όταν έρθει η ώρα της δίκης.

Σοκαριστικές καταγγελίες από τη θεία της Βασιλικής

Το πρωί του Σαββάτου (6/6), η θεία του θύματος μίλησε στο MEGA και αποκάλυψε το καθεστώς απόλυτης απομόνωσης και κακοποίησης στο οποίο ζούσε η ανιψιά της.

Η θεία της 39χρονης προχώρησε σε μια βαρύτατη καταγγελία, αποκαλύπτοντας πως η Βασιλική είχε χάσει δύο παιδιά στο παρελθόν εξαιτίας της σωματικής βίας που υφίστατο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

«Την είχε δει η μάνα της χτυπημένη. Τη χτύπαγε στην κοιλιά και η Βασιλική έχει χάσει δύο παιδιά. Την χτύπαγε στην κοιλιά και έχανε τα παιδιά. Έγκυος που ήταν σε αγόρια, τη χτύπαγε και έχασε τα παιδιά. Είχε μείνει έγκυος πάλι δυο φορές και τα ‘χε χάσει. Και μου το ‘λεγε η μάνα της, έλεγα “πώς πάει η Βασούλα;”, “το ‘χασε” μου λέει “το παιδί”. Και το άλλο, δύο».

Η ίδια εξήγησε πως η οικογένεια είχε χάσει τα ίχνη της κοπέλας μετά τον θάνατο των γονιών της και την απομάκρυνσή της από το πατρικό της σπίτι. Όπως ανέφερε, ο 41χρονος την είχε απομονώσει πλήρως, το θύμα δεν έβγαινε καθόλου έξω και δεν απαντούσε στα τηλέφωνα. Συμπλήρωσε μάλιστα πως η Βασιλική ντρεπόταν να ζητήσει βοήθεια, ενώ απέφευγε να της μιλήσει, επειδή γνώριζε ότι η ίδια αντιδρά έντονα και αγριεύει με το παραμικρό.

Παράλληλα, η θεία της 39χρονης στράφηκε με σφοδρότητα κατά του πατέρα και της οικογένειας του δράστη, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς τους περί άγνοιας για τα όσα συνέβαιναν.

Εξέφρασε την οργή της για τις δηλώσεις του πατέρα του δράστη ότι «δεν ήξερε», διερωτώμενη πώς είναι δυνατόν να μην έβλεπε τόσα χρόνια την κακοποίηση. Σημείωσε μάλιστα πως η οικογένεια της Βασιλικής βοηθούσε οικονομικά το ζευγάρι, πληρώνοντας ακόμα και το ενοίκιό τους, ενώ η συννυφάδα της τού πήγαινε έτοιμο φαγητό, την ώρα που εκείνος χτυπούσε τη γυναίκα του.

Επιπλέον, ανέφερε πως κανένας από την οικογένεια του 41χρονου δεν παρέστη στην κηδεία της Βασιλικής, τονίζοντας πως αν τους έβρισκε εκεί, θα τους πετούσε έξω. Σχολιάζοντας την πρόθεσή τους να καλύψουν τα έξοδα της τελετής, δήλωσε οργισμένη πως το παιδί τους τη σκότωσε και τους κάλεσε να κοιτάξουν πώς θα βοηθήσουν τώρα τα εγγόνια τους, τα οποία, όπως επεσήμανε, θα καταλήξουν σε ιδρύματα.

Κλείνοντας, σημείωσε πως η νοσηρή ζήλεια του δράστη ήταν γνωστή τόσο στην ίδια, μέσα από συζητήσεις με τη μητέρα της 39χρονης, όσο και στην αδελφή του θύματος.