Σε κλίμα ανείπωτου πόνου και οδύνης τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής, της οποία η ζωή αφαιρέθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της.

Η σορός της άτυχης μητέρας δύο μικρών κοριτσιών έφτασε στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας κατά τις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Δείτε εικόνες από την Εξόδιο Ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής:

Η αδερφή της Βασιλικής, η οποία είναι και το μοναδικό μέλος της οικογένειας της, αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας και έτσι ο Δήμος Καλαμάτας, αλλά και ιδιώτες έσπευσαν να την βοηθήσουν στο τελευταίο «αντίο» της 39χρονης.

Φίλοι και συντοπίτες της, συγκλονισμένοι από το στυγερό έγκλημα βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας με σκοπό να την αποχαιρετήσουν.

Την μαχαίρωσε 45 φορές

Ο 41χρονος συζυγόκτόνος αφαίρεσε τη ζωή της Βασιλικής μαχαιρώνοντας την 45 φορές τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο καθ’ ομολογίαν δράστης κατάφερε αλλεπάλληλα και εξαιρετικά γρήγορα χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η άτυχη γυναίκα δέχτηκε δύο μαχαιριές στο στήθος και μία στην πλάτη, οι οποίες απέβησαν μοιραίες.

Η 39χρονη έφερε επίσης τραύματα στον λαιμό και στο σαγόνι, καθώς και πολυάριθμα αμυντικά τραύματα στα χέρια, γεγονός που αποδεικνύει ότι πάλεψε για τη ζωή της, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι πολλά από τα χτυπήματα καταφέρθηκαν ενώ το θύμα ήταν ήδη πεσμένο στο έδαφος. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος, στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού.

Με πληροφορίες από best tv