Με 45 μαχαιριές, αφαίρεσε ο 41χρονος, τη ζωή της 39χρονης συζύγου του, Βασιλικής, στην Καλαμάτα, τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο καθ’ ομολογίαν δράστης κατάφερε αλλεπάλληλα και εξαιρετικά γρήγορα χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η άτυχη γυναίκα δέχτηκε δύο μαχαιριές στο στήθος και μία στην πλάτη, οι οποίες απέβησαν μοιραίες.

Η 39χρονη έφερε επίσης τραύματα στον λαιμό και στο σαγόνι, καθώς και πολυάριθμα αμυντικά τραύματα στα χέρια, γεγονός που αποδεικνύει ότι πάλεψε για τη ζωή της, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι πολλά από τα χτυπήματα καταφέρθηκαν ενώ το θύμα ήταν ήδη πεσμένο στο έδαφος.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος, στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού.

Ο 41χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/6), στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Εκεί, ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Πέμπτη (4/6).

Το χρονικό της τραγωδίας

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε μετά από αλλεπάλληλες κλήσεις θορυβημένων γειτόνων. Φτάνοντας στο διαμέρισμα, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα: ο 41χρονος βρισκόταν στην πόρτα καλυμμένος με αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγός του κειτόταν νεκρή στο υπνοδωμάτιο, φέροντας το μαχαίρι του εγκλήματος στο αριστερό της χέρι.

Τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, κοιμούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια του φονικού. Οι Αρχές απομάκρυναν τα παιδιά με ασφάλεια, χωρίς να αντιληφθούν το παραμικρό. Μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για την παροχή φροντίδας και ψυχολογικής στήριξης.

Τα κορίτσια αναμένεται να υποβληθούν σε τοξικολογικό έλεγχο. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία, καθώς προκαλεί ερωτήματα το γεγονός ότι συνέχισαν να κοιμούνται βαθιά, παρά τον έντονο καβγά που ξεσήκωσε τη γειτονιά.

Η ανακοίνωση της τραγικής είδησης στα παιδιά θα γίνει με τη βοήθεια εξειδικευμένου παιδοψυχιάτρου και την παρουσία της θείας τους (αδελφής του θύματος), ώστε να προστατευθεί η ψυχολογία τους. Σύμφωνα με καταθέσεις, πάντως, τα παιδιά είχαν γίνει μάρτυρες έντονων καβγάδων στο παρελθόν.

Το προφίλ του δράστη και το ιστορικό του ζευγαριού

Ο 41χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις εξής κατηγορίες: Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Κατά την ανάκριση, ο κατηγορούμενος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για όσα συνέβησαν πίσω από την κλειστή πόρτα.

Αν και οι γείτονες επιβεβαιώνουν ότι το θύμα είχε υποστεί κακοποίηση στο παρελθόν και οι άγριοι καβγάδες αποτελούσαν συχνό φαινόμενο στη γειτονιά, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ούτε υπήρχε κάποια επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στην τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το περιβάλλον τους και περίοικους, ο δράστης ζήλευε παθολογικά την 39χρονη και είχε την ψευδαίσθηση ότι εκείνη διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση το τελευταίο διάστημα, ένας ισχυρισμός που, όπως προκύπτει από τις έρευνες των Αρχών, δεν ευσταθεί.