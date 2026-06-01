Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος (01/06) στην Καλαμάτα, με γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Λίγο μετά τις 02:00, οι γείτονες της 39χρονης άκουσαν φωνές από διπλανό διαμέρισμα και ειδοποίησαν αμέσως τις Αστυνομικές Αρχές. Οι άνδρες της αστυνομίας έσπευσαν στην πολυκατοικία στην οδό Βας. Όλγας και ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Τους άνοιξε την πόρτα ο 41χρονος σύζυγος της νεκρής γυναίκας, γεμάτος αίματα και στη συνέχεια εντόπισαν τη σορό της 39χρονης στην κρεβατοκάμαρά τους.

Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα, ενώ δίπλα στο χέρι της υπήρχε ένα μαχαίρι.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε τη νεκρή γυναίκα και στη συνέχεια συνελήφθη ο 41χρονος από τις Αρχές.

Ο σύζυγος της 39χρονης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σημειώνεται πως τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας έχει αναλάβει να ρίξει φως στην υπόθεση.

Πηγή: TharrosNews