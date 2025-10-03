Έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας έχει προκαλέσει η σύλληψη ενός 12χρονου στο Πάρκο Σιδηροδρόμων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός είχε στην κατοχή του ένα teaser (συσκευή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας), έναν σουγιά με λάμα μήκους 6 εκατοστών, ένα μαχαίρι με λάμα 13 εκατοστών καθώς και μία κουκούλα full face.

Όλα τα αντικείμενα κατασχέθηκαν.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος δεν έφερε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ενώ συνελήφθη και η 48χρονη κηδεμόνας του για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.