Ένα κλεμμένο αυτοκίνητο και η πληροφορία που έφτασε στο ελληνικό FBI ότι κάποιος διακινούσε με αυτό ναρκωτικά στα Καλύβια, έγιναν αφορμή να βρεθεί βαρύτατος οπλισμός, που εκτιμάται πως κάποιοι προόριζαν για δολοφονικούς σκοπούς.

Οι Αστυνομικοί που έφτασαν επιτόπου εντόπισαν μέσα σε χώρο μάντρας αυτοκινήτων ένα όχημα μάρκας Ford Fiesta το οποίο διαπίστωσαν ότι ήταν κλεμμένο. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν δύο καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα αλλά και μπιτόνια με βενζίνη, γάντια και κράνη.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε επίσης σε ένα βαν, μέσα στο οποίο υπήρχε ένα κλεμμένο επίσης μηχανάκι. Αμέσως εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μάντρας, που ανακρίνεται από τις Αρχές.

Η υπόθεση σύμφωνα με αστυνομικές πηγές παραπέμπει σε οργανωμένο έγκλημα και η συνέχεια της έρευνας οδήγησε στην ταυτοποίηση και στη σύλληψη ενός άνδρα από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να είχε κλέψει το όχημα και να προετοίμαζε δολοφονική επίθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Το 2006 είχε φυλακιστεί για ανθρωποκτονία ως ανήλικος, ενώ είχε καταφέρει να αποδράσει ενώ και τότε είχαν βρεθεί στην κατοχή του καλάσνικοφ και άλλα όπλα.

Οι αρχές θεωρούν ότι με τον εντοπισμό του οπλισμού και τη σύλληψη του άνδρα αποτράπηκε μια οργανωμένη δολοφονία. Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.