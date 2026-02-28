Σημαντική κινητοποίηση προκάλεσε στις Αρχές ο εντοπισμός οπλισμού στη Λίμνη Μαραθώνα, έπειτα από ενημέρωση πολίτη που εντόπισε τα αντικείμενα κοντά στην όχθη, μετά την υποχώρηση της στάθμης των υδάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα ευρήματα περιλαμβάνονται ένα Καλάσνικοφ, ένα όπλο με διόπτρα καθώς και κουτί με σφαίρες. Τα όπλα φέρουν εμφανή σημάδια οξείδωσης, στοιχείο που παραπέμπει σε παρατεταμένη παραμονή τους στο νερό ή σε υπαίθριο χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στην ασφαλή περισυλλογή του οπλισμού και στη μεταφορά του στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εργαστηριακή και βαλλιστική εξέταση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση των όπλων, καθώς και το ενδεχόμενο σύνδεσής τους με παλαιότερες ή πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.