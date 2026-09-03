Κτηνωδία σημειώθηκε στα Καλάβρυτα με έναν 50χρονο να πυροβολεί και να σκοτώνει έναν σκύλο. Το αποτρόπαιο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή Κλειτορία και ο άνδρας συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος εκτέλεσε εν ψυχρώ το αδέσποτο ζωάκι, χρησιμοποιώντας την κυνηγετική του καραμπίνα. «Ενοχλήθηκε», όπως φέρεται να είπε από την παρουσία του σκύλου έξω από την κατοικία του. Για αυτόν τον λόγο πήρε το όπλο που κατείχε νόμιμα και πυροβόλησε ζώο, με αποτέλεσμα το καημένο να χάσει τη ζωή του.

Το συμβάν έγινε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως τις Αρχές, καθώς ο 50χρονος μετά τον πυροβολισμό τράπηκε σε φυγή για να γλιτώσει τη σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 50χρονος αποφάσισε να εμφανιστεί στο Α.Τ. Καλαβρύτων για να παραδοθεί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα περί θανατώσεως ζώων συντροφιάς.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια και μια θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου, ενώ παράλληλα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα, που κατείχε νόμιμα ο κατηγορούμενος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών στα Καλάβρυτα.

Πηγή: Kalavrita News