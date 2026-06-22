Στη σύλληψη τριών ανηλίκων προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Καλάβρυτα, μετά από βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε εντός κέντρου φιλοξενίας.

Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι , δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος, ενεπλάκησαν σε συμπλοκή και επιτέθηκαν σε δύο άλλους ανήλικους φιλοξενούμενους, ηλικίας 15 και 17 ετών.

Κατά την επίθεση χρησιμοποίησαν κοπίδι, σπιράλ καλώδιο, καθώς και ξύλινα και μεταλλικά αντικείμενα.

Μάλιστα, ο ένας από τους 17χρονους δράστες γρονθοκόπησε το 17χρονο θύμα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Στο επεισόδιο ενεπλάκη και μια εργαζόμενη της δομής, την οποία ο 14χρονος χτύπησε στο πρόσωπο με μεταλλικό σωλήνα τραυματίζοντάς την, ενώ παράλληλα ο ένας 17χρονος την απειλούσε λεκτικά.

Αστυνομικοί του Τμήματος Καλαβρύτων έφτασαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανηλίκους. Στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα αντικείμενα της συμπλοκής, ένα κοπίδι, ένας μεταλλικός σωλήνας, ένα κομμάτι ξύλου και ένα σπιράλ καλώδιο.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα.