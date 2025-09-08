Στη σύλληψη οργανωμένου κυκλώματος με αρχηγό τον Ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα προχώρησε η αστυνομία, μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες αλλά και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα.

Στο κύκλωμα συμμετείχαν εκτός από τον Ηγούμενο της Μονής, ένας ακόμη μοναχός, ένας ενεχυροδανειστής και η γυναίκα του, ένας ιδιώτης που πουλούσε αρχαία νομίσματα και ο ενδιάμεσος που είχε αναλάβει να φέρει σε επαφή το κύκλωμα με πιθανούς αγοραστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» το αντίτιμο που ζητούσε το κύκλωμα για τις συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο Ευαγγέλια του 1737 και του 1761, ήταν 200 χιλιάδες ευρώ.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το δεδομένο, το κύκλωμα να είχε βάλει στο χέρι και άλλα ιερά τιμαλφή από άλλα Μοναστήρια.

Η σύλληψη του κυκλώματος έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πάτρας.