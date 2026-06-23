Αίσιο τέλος είχε η δραματική περιπέτεια ενός 60χρονου Έλληνα πεζοπόρου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε γκρεμό, σε εξαιρετικά δύσβατη δασική περιοχή των Καλαβρύτων. Η απαιτητική επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

Το χρονικό της επιχείρησης ξεκίνησε αργά το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε κατεπείγουσα κλήση από τον ίδιο τον πολυτραυματία μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112». Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό του στίγματός του, οι Αρχές κατάφεραν να προσδιορίσουν τη θέση του στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδι, στο χωριό Κέρτεζη του Δήμου Καλαβρύτων.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 21 πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, καθώς και εξειδικευμένα στελέχη από την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης:

Αν και κινητοποιήθηκε αμέσως και ελικόπτερο διάσωσης, οι αντίξοες συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την προσέγγισή του από αέρος. Η χαμηλή ορατότητα λόγω του σκότους, σε συνδυασμό με το εξαιρετικά απόκρημνο ανάγλυφο της περιοχής, ανάγκασαν το εναέριο μέσο να αποχωρήσει, αφήνοντας το βάρος της επιχείρησης αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις.

Οι πυροσβέστες και οι διασώστες έδωσαν ολονύχτια μάχη, πεζοπορώντας κάτω από αντίξοες συνθήκες μέσα στο πυκνό δάσος για να προσεγγίσουν το βάθος του γκρεμού όπου βρισκόταν ο 60χρονος. Στο πλευρό των Αρχών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή και οι κάτοικοι του χωριού Κέρτεζη, οι οποίοι συνέδραμαν με κάθε δυνατό μέσο, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Αφού οι διασώστες προσέγγισαν με ασφάλεια τον 60χρονο πολυτραυματία, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον καθήλωσαν σε ειδικό φορείο. Μετά από ώρες προσεκτικής ανάσυρσης και μεταφοράς μέσα από τα δύσβατα μονοπάτια, ο άνδρας παραδόθηκε σε ασφαλές σημείο στις πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη.

Στην έξοδο του δασικού δρόμου περίμενε ήδη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον περιπατητή και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα σοβαρά τραύματά του.