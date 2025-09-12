Προφυλακιστέοι κρίθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου, ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση πώλησης εκκλησιαστικών κειμήλιων στα Καλάβρυτα.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο βοηθός του ηγούμενου.

Οι απολογίες τους ήταν μαραθώνιες, καθώς οι έξι κατηγορούμενοι πέρασαν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Κορίνθου στις 11 το πρωί.

Ο ηγούμενος, μαζί με τον βοηθό του και τα άλλα τέσσερα άτομα κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, που επιχειρούσε να πουλήσει δύο Ευαγγέλια και τουλάχιστον 17 εικόνες στην τιμή των 200.000 ευρώ.

Εις βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση – που είναι κακούργημα -, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.