Ακολουθεί ανακοίνωση της ομάδας «Σκεπτόμενοι Γονείς και Ενεργοί Πολίτες», στην οποία απευθύνει κάλεσμα για την αναστολή των εμβολίων mRNA αλλά και τη διεξαγωγή έρευνας για τις συνέπειες του εμβολιασμού κατά του COVID:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ MORATORIUM (ΑΝΑΣΤΟΛΗ)

ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ mRNA ΚΑΙ ΔΙΕΞΟΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ COVID ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Call for a moratorium on mRNA vaccines & a thorough investigation

Η ομάδα «ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ και ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», αγωνίζεται από το 2021, για να ενημερώσει για τους κινδύνους των γενετικών σκευασμάτων κατά του κορωνοιού, ζητώντας διαφάνεια και ανεξάρτητες μελέτες. Στις 23 Απριλίου 2026 συμπληρώνεται ένας χρόνος από την αποστολή ανοικτής επιστολής της ομάδας μας με ημερομηνία 23-4-2025, την οποία είχαμε απευθύνει σε αντιπροσώπους και των τριών εξουσιών (νομοθετικής, εκτελεστικής, δικαστικής) και πολυάριθμους φορείς (υγειονομικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς), την Ιερά σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και διάφορες Οργανώσεις και Συλλόγους.

Ενώ τα γεγονότα μας δικαιώνουν, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Αντίθετα, προωθούνται νέα mRNA εμβόλια. Την 27-2-2026, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), εξέδωσε σύσταση, να εγκρίνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αδειοδότηση του mCombriax για άτομα άνω των 50 ετών. Πρόκειται για συνδυαστικό mRNA εμβόλιο της εταιρείας Moderna έναντι COVID-19 και εποχικής γρίπης.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, ότι μετά από πέντε χρόνια χρήσης COVID εμβολίων με λίγο-πολύ γνωστές πλέον πολυάριθμες παρενέργειες -μεταξύ αυτών αρκετές πολύ σοβαρές- αυτός ο Οργανισμός να προβαίνει σε τέτοιου είδους παραίνεση για το νέο εμβόλιο, μετά από δοκιμή σε πολύ μικρό αριθμό ατόμων!

Βάσει κοινής λογικής και προηγούμενης εμπειρίας, προβλέπεται να είναι αναποτελεσματΙκό, αφού στοχεύει σε στελέχη του ιού SARS-COV-2 που κυκλοφορούσαν το 2023/2024 καθώς και σε στελέχη εποχικής γρίπης των ίδιων ετών κυκλοφορίας.

Επίσης προβλέπεται να υπάρξουν στον ίδιο ή και μεγαλύτερο αριθμό, ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με την mRNA τεχνολογία.

Ο αγώνας μας λοιπόν πρέπει να συνεχιστεί! Καλούμε κάθε ευσυνείδητο πολίτη στην χώρα μας και στο εξωτερΙκό να υπογράψει το παγκόσμιο δημόσιο κάλεσμα για moratorium στα mrna εμβόλια, εκτεταμένη έρευνα γ ι α τις ανεπιθύμητες ενέργειες και επιπτώσεις τους (άμεσες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες), και για ελευθερία λόγου, έντιμη αδέσμευτη Ιατρική -βασισμένη στις Ιπποκρατικές Αξίες- και Δικαιοσύνη.

Το παγκόσμιο κάλεσμα, που έχει αναρτηθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στην ανεξάρτητη πλατφόρμα CHANGE, απευθύνεται εξ ίσου σε εμβολιασμένους και μη.

Ζητάμε:

Να αναδειχθεί η αλήθεια για τα εμβόλια

Να παύσει η χρήση της τεχνολογίας mRNA για την παρασκευή εμβολίων,

μέχρις ότου επέλθουν σημαντικές βελτιώσεις ώστε να καταστούν ασφαλή και αποτελεσματικά και να αποτελέσουν Τεκμηριωμένη Πρόοδο της Επιστήμης.

Να μη χορηγηθούν ποτέ ξανά πειραματικά σκευάσματα μαζικά και ανεξέλεγκτα στην ανθρωπότητα.

Να παύσει η μεροληπτική ενημέρωση, η λογοκρισία και η υποχρεωτική επιβολή ιατρικών πράξεων.

Να διεξαχθεί ανεξάρτητη, εκτεταμένη και πολυεπίπεδη έρευνα που θα αναδείξει τα λάθη τακτικής, την έκταση των βλαβών λόγω εμβολιασμού και θα οδηγήσει σε κατάλληλα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Ο αγώνας για Υγεία, Δικαιοσύνη, Ελευθερία λόγου, μας χρειάζεται όλους, χωρίς καμία απολύτως διάκριση βάσει φυλής, γλώσσας, κομματικών ή άλλων πεποιθήσεων. Όσο περισσότεροι συστρατευόμαστε, τόσο επιτυχέστερη θα είναι η έκβασή του και το μέλλον του κόσμου καλύτερο.

Έχουμε ευθύνη με την υπογραφή μας να διεκδικήσουμε όλα τα παραπάνω, γιατί μόνον έτσι θα προστατέψουμε εμάς, τα παιδιά μας και το μέλλον μας και δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν τα λάθη της τελευταίας πενταετίας!

Καλούμε τους πολίτες να διαθέσουν λίγο χρόνο για να διαβάσουν και αναλυτικά τους στόχους του καλέσματος, να το υπογράψουν και να το κοινοποιήσουν όπου μπορούν.

Το κείμενο του παγκοσμίου καλέσματος στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα: Petition Conscious Parents and Active Citizens 13-02-2026.pdf

Σύνδεσμος του παγκόσμιου καλέσματος στην πλατφόρμα CHANGE για να συνδεθείτε και να υπογράψετε (χωρίς οικονομική επιβάρυνση): https://c.org/DgxCcTcvPk

ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Για έναν υγιή, ελεύθερο και δίκαιο κόσμο πέρα και πάνω από κάθε συμφέρον

“Οι μικρές πράξεις, όταν πολλαπλασιάζονται επί εκατομμύρια ανθρώπους, μπορούν να αλλάξουν

τον κόσμο”.

Χάουαρντ Ζιν, ιστορικός, συγγραφέας και ακτιβιστής