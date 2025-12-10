Να επιταχύνει τις εξελίξεις, καλώντας ανοιχτά τους αγρότες σε συνάντηση, αποφάσισε η κυβέρνηση, μετά την περίπου πεντάωρη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) στα γραφεία της Πειραιώς μεταξύ του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και 55 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

«Πρόθεση της κυβέρνησης ήταν και είναι να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο», ήταν η πρώτη αναφορά του κ. Τσιάρα στέλνοντας μήνυμα επαναπροσέγγισης.

«Είχαμε την ευκαιρία για μια σοβαρή εποικοδομητική συζήτηση, για να λύσουμε τα θέματα των πληρωμών και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Μόνο με τον διάλογο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα των αγροτών» είπε ο κ. Τσιάρας απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση στις αντιπροσωπείες τους.

Ακόμη είπε:

«Πιστεύω ότι ήταν μια έντονη, αλλά ουσιαστική συζήτηση. Σαφώς και υπάρχουν σχέδια και στρατηγική εκτόνωσης, αλλά για να εφαρμοστούν θα πρέπει να υπάρχει και η άλλη πλευρά στο τραπέζι της συζήτησης.

Η κυβέρνηση απέδειξε ότι στέκεται δίπλα στους αγρότες, τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους.

Το Μέτρο 23 το πληρώθηκαν πολλοί αγρότες και μέχρι το τέλος του μήνα θα το πληρωθούν και πολλοί ακόμη που βρίσκονται υπό έλεγχο. Το Μέτρο 23 δεν ήταν στις γνωστές επιδοτήσεις, ήταν επιλογή της κυβέρνησης. Πρέπει να δούμε τα αιτήματα γιατί βρισκόμαστε σε αναμονή και ανά περιοχή υπάρχουν διαφορετικά αιτήματα»

Πιθανό ραντεβού τη Δευτέρα

Παρά τις στιγμές έντασης και τους έντονους διαλόγους, η ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στη συνάντηση που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) στην Πειραιώς, κατέληξε σε ενωτικό κλίμα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αυτό που διεμήνυσε ο υπουργός είναι ότι η πρόθεση του Μαξίμου είναι να τρέξουν άμεσα οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης, προκειμένου ακόμη και τη Δευτέρα (15/12) να πραγματοποιηθεί ραντεβού με το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο των αγροτών.

Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι μια πρώτη συνάντηση μπορεί να γίνει τη Δευτέρα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, για να ακολουθήσει και μια δεύτερη, εφόσον χρειαστεί, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό.