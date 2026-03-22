Σε μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό του Πάσχα προχώρησε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, τονίζοντας ότι πρόκειται για τάσεις και όχι για συγκεκριμένη πρόγνωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «με τα σημερινά δεδομένα, ο καιρός του Πάσχα δεν φαίνεται να είναι απόλυτα σύμμαχος, καθώς δεν διαφαίνεται ένα καθαρά ανοιξιάτικο σκηνικό με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια».

Συγκεκριμένα, η εκτίμηση αφορά το διάστημα από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026. Τα στοιχεία του European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) δείχνουν:

-Θερμοκρασίες ελαφρώς χαμηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κατά 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου.

-Ελαφρώς αυξημένες βροχοπτώσεις, της τάξης των 10 έως 30 χιλιοστών πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Ο μετεωρολόγος εξήγησε ότι η μακροπρόθεσμη εκτίμηση βασίζεται σε συστήματα ensemble και κλιματολογικές αποκλίσεις, καθώς πέραν των 6–7 ημερών η ατμόσφαιρα παρουσιάζει έντονο χαοτικό χαρακτήρα. Σημείωσε επίσης ότι η Μεγάλη Εβδομάδα του φετινού Πάσχα πέφτει νωρίς, στις 12 Απριλίου, και βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο για τον καιρό.

Τόνισε τέλος ότι τα δεδομένα θα επικαιροποιούνται καθημερινά, ώστε όσο πλησιάζει η Μεγάλη Εβδομάδα να είναι δυνατή η πιο ασφαλής εκτίμηση για τις καιρικές συνθήκες.