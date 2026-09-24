Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στην επιφάνεια ένα τεράστιο κύμα συμπάθειας και θλίψης για τον αδικοχαμένο καλλιτέχνη. Οι ψυχολόγοι λένε πως πρόκειται για το φαινόμενο του «παρακοινωνικού πένθους», τον τρόπο δηλαδή που το λαϊκό συναίσθημα ταυτίζεται με την αδικία που υφίσταται μία διασημότητα, όταν χάνεται αναίτια ή αιφνιδιαστικά. Και τότε το συλλογικό πένθος βιώνεται ακριβώς όπως η απώλεια ενός πραγματικά δικού μας ανθρώπου.

Ο ίδιος θάνατος όμως έφερε στην επιφάνεια και όσα αθέατα συμβαίνουν στο χώρο της ευεξίας και της αισθητικής ιατρικής, με αιχμή την τάση που εξαπλώνεται παντού για μακροζωΐα και wellness.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, και ιδίως ο τρόπος που συνέβη -ανεξάρτητα από το πόρισμα που θα δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις για τα ακριβή αίτια- μοιάζει σαν να τράβηξε απότομα την κουρτίνα που χωρίζει το παρασκήνιο από την σκηνή του «θεάτρου της ευζωίας» στην Ελλάδα. Έτσι, άναυδοι παρακολουθούμε πλέον τους όψιμους ελέγχους και τα αποτελέσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που εντόπισε μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, τουλάχιστον 118 περιπτώσεις ιατρείων και ινστιτούτων στην Αττική, που θεωρούνται ύποπτα για παράτυπες και ενίοτε επικίνδυνες ιατρικές πράξεις.

Το εμπόριο με τους ορούς της ευεξίας

Οι «ψευτο-γκουρού» με τις λευκές ποδιές πουλάνε «κβαντικές θεραπείες» με πλασμαφαίρεση, υδρόλυση και ενδοφλέβιους ορούς που δήθεν αναζωογονούν. Και ενώ η κοινή γνώμη «πέφτει διαρκώς από τα σύννεφα» με την χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων, κάποιοι γνωρίζουν καλά πως όσα μαθεύτηκαν τώρα, είναι κομμάτι της καθημερινότητας εδώ και χρόνια για κάποιους ανθρώπους, που έχουν λόγους να προβάλλουν την εικόνα μίας υποτιθέμενης βελτίωσης στην εξωτερική εμφάνιση και την ψυχική τους ισορροπία.

Η «Ζούγκλα» έχει στην διάθεσή της καταγγελίες αναγνωστών για κυκλώματα επιτήδειων, που από τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης πουλάνε διάφορα αμφιβόλου προελεύσεως «κοκτέιλ ενίσχυσης του οργανισμού».

Δείτε μερικές εικόνες από όσα τάζουν για να διαφημίσουν τους ενδοφλέβιους ορούς:

Έτσι, γνωστοί καλλιτέχνες, τηλεπερσόνες, influencers και αθλητές εμφανίζονται χαλαροί στα σαλόνια των σπιτιών τους με τον ορό στο χέρι και την πεταλούδα περασμένη στις φλέβες τους, να κάνουν τις υποτιθέμενες θεραπείες ενίσχυσης της υγείας τους. Χωρίς καν να βρίσκονται σε ελεγχόμενο και αποστειρωμένο περιβάλλον υπό την επίβλεψη των εξειδικευμένων επαγγελματιών της υγείας.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι δυσδιάκριτοι εμπνευστές της καμπάνιας με τα ενέσιμα κάνουν τους… γυρολόγους, προαναγγέλλοντας πότε θα βρεθούν στην κάθε πόλη, για να χορηγήσουν τις θεραπείες τους, που κοστίζουν μερικές εκατοντάδες ευρώ.

Οι βιταμίνες τους έχουν πάει τα κόστη σε … άλλο επίπεδο

Πανικός στο διαδίκτυο και στα social – Σβήνουν σελίδες και ίχνη

Πάντως, σε μία απλή έρευνα στο διαδίκτυο διαπιστώνει κανείς εύκολα τον πανικό, που έχουν σπείρει στους κομπογιαννίτες οι εξελίξεις μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που σπεύδουν πλέον ο ένας μετά τον άλλο να… κατεβάσουν άρον άρον ιστοσελίδες και να διαγράψουν αναρτήσεις.

Τα πανάκριβα IV drips (ενδοφλέβιοι οροί βιταμινών) προωθούνται ως μια «ακίνδυνη ενίσχυση του οργανισμού», αλλά η πραγματικότητα είναι πως οτιδήποτε εισάγεται στον οργανισμό ενέχει κινδύνους, ακόμα και οι βιταμίνες όταν δίνονται σε υπερβολικές δόσεις.

Επιπλέον, από μόνη της η διαδικασία τοποθέτησης καθετήρα σε φλέβα δεν είναι καθόλου απλή. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, αιμορραγίας ή μόλυνσης στο σημείο εισόδου και σίγουρα δεν ενδείκνυται να γίνεται από μη ειδικούς στην ανθρώπινη υγεία.