Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την δολοφονία του ανήλικου στην Καλλιθέα από συνομήλικό του, μετά από αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρι. Ο νεκρός νεαρός δεν είχε ταυτοποιηθεί επίσημα για αρκετές ώρες μετά το φονικό, καθώς κανένα συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο δεν τον είχε αναζητήσει.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου, ταυτοποιήθηκε ο νεαρός και πρόκειται για κάτοικο Διονύσου, οποίος ήταν 15 ετών και όχι 17, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες.

Το θύμα είχε συλληφθεί από τις αστυνομικές Αρχές στο παρελθόν για οπλοκατοχή, και συγκεκριμένα για μαχαίρι και σιδερογροθιά. Εκτιμάται πως η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε να ταυτοποιήσει τον νεκρό, λόγω του ποινικού του μητρώου, ενώ δεν είναι γνωστό προς το παρόν, αν πρόσωπα από το περιβάλλον του, έχουν επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, πήγε στο σπίτι μετά το φονικό. Η μητέρα του άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς, καθώς ο γιος της κοιμόταν.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, η παρέα του θύματος κατέβηκε από ΙΧ σε πλατεία της Καλλιθέας, όπου βρισκόταν ο δράστης με τους φίλους του. Από εκεί ξεκίνησε η συμπλοκή με μαχαίρια και κατσαβίδια, μετά από κυνηγητό και έναν έντονο καβγά, έφτασαν στην οδό Μεγαλουπόλεως, όπου ο 17χρονος δράστης έβγαλε μαχαίρι και κάρφωσε τον 15χρονο στον θώρακα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν οι δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες προσπαθούσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο θύμα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στην συνέχεια, ο 15χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Ιπποκράτειο», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έπειτα, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε 13 προσαγωγές και εντόπισαν ένα μαχαίρι, πεταμένο σε ένα παλιό κτήριο της Καλλιθέας. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως το συγκεκριμένο αιχμηρό αντικείμενο δεν ήταν το φονικό όπλο.

«Από τις φωνές ξύπνησα – Φώναζε: βοήθεια, βοήθεια!»

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στη «Ζούγκλα» και τόνισε πως ο ανήλικος δεν είχε τις αισθήσεις του, όταν τον βρήκαν αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. «Αστυνομικοί ήταν πάνω από το παιδί και του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθούσαν να το επαναφέρουν στη ζωή», χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται. «Από τις φωνές ξύπνησα, το παιδί φώναζε βοήθεια, βοήθεια!», είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα.

Δείτε βίντεο από την μαρτυρία γειτόνισσας στη «Ζούγκλα»:

Το μαχαίρι της δολοφονίας – Όλες οι προσαγωγές έγιναν συλλήψεις

Το μαχαίρι με το οποίο ο 17χρονος αφαίρεσε τη ζωή του θύματος, βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων, μετά από υπόδειξη του δράστη και στάλθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να βρεθούν δαχτυλικά αποτυπώματα και DNA. Πέρα από τον 17χρονο, συνελήφθησαν και όλοι οι υπόλοιποι προσαχθέντες.

Οι άνδρες της ΔΑΟΕ διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η αρχική εκτίμηση της αστυνομίας, ότι δηλαδή το κίνητρο ήταν οπαδικό, καταρρίφθηκε, καθώς σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας.