Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε περίπου στις 22:10 το βράδυ της Δευτέρας (24/08) στην Καλλιθέα, όταν ένας 18χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο τη 19χρονη πρώην σύντροφό του.

Η νεαρή εντοπίστηκε αιμόφυρτη από αστυνομικούς της περιοχής και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Λαϊκό», ενώ ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από τις αρχές.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε το θύμα, οι δύο νεαροί είχαν προγραμματίσει να συναντηθούν στο σημείο.

Ωστόσο, μόλις η 19χρονη έφτασε στο προκαθορισμένο ραντεβού, ο 18χρονος της επιτέθηκε.

Ο δράστης την τραυμάτισε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια λεκτική αντιπαράθεση ή επεισόδιο μεταξύ τους.

Αστυνομικοί του Τμήματος Καλλιθέας που διενεργούσαν περιπολία στην περιοχή εντόπισαν τη 19χρονη τραυματισμένη στον δρόμο και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη νεαρή στο νοσοκομείο «Λαϊκό», όπου οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι ο τραυματισμός της δεν ήταν σοβαρός.

Σύλληψη του δράστη και επιπλέον κατηγορίες

Αμέσως μετά την πράξη του, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή πεζός.

Λίγο αργότερα κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον ακινητοποιήσουν στην οδό Λασκαρίδου.

Ο νεαρός προσήχθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και επικίνδυνη σωματική βλάβη και για κλοπή, καθώς η 19χρονη κατήγγειλε συμπληρωματικά στις αρχές ότι ο 18χρονος της είχε αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο σε προγενέστερο χρόνο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.