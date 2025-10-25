Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 25/10 στην Καλλιθέα, όταν ένας 50χρονος, σε κατάσταση αμόκ, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας πανικό στη γειτονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία, καθώς ο άνδρας κινούνταν απειλητικά και προκαλούσε φθορές σε οχήματα.

Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. έφτασε άμεσα στο σημείο και οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Ο 50χρονος, όμως, αντέδρασε βίαια· έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε έναν από τους αστυνομικούς.

Τότε, ο συνάδελφός του πυροβόλησε τον δράστη στο πόδι, προκειμένου να τον σταματήσει και να αποτρέψει περαιτέρω επίθεση.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τόσο ο αστυνομικός όσο και ο 50χρονος.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό νοσοκομείο ενώ ο 50χρονος στο Λαϊκό. Και οι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική εντολή για εγκλεισμό σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Είχε και στο παρελθόν εγκλειστεί αλλά αφέθηκε.