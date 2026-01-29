Σκιά μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει τον θάνατο του βρέφους, ο οποίος σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (28.01.2026) στην περιοχή της Καλλιθέας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το βρέφος μεταφέρθηκε χθες (28/1) το πρωί, από το σπίτι της οικογένειας, στην Καλλιθέα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Νωρίτερα, είχε εντοπιστεί μέσα στο σπίτι χωρίς σφυγμό, γεγονός που προκάλεσε πανικό στους γονείς του.

Για περίπου σαράντα λεπτά, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες, προκειμένου να επαναφέρει στη ζωή το μόλις επτά ημερών βρέφος. Παρά τις επίμονες και εντατικές προσπάθειες ανάνηψης, το νεογνό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Από τα πρώτα στοιχεία που εξετάστηκαν, δεν προέκυψαν ενδείξεις κακοποίησης στο σώμα του παιδιού, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του θανάτου.

Ιδιαίτερη εντύπωση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς φέρονται να μετέφεραν αρχικά το βρέφος σε κτηνιατρείο. Οι ίδιοι, ωστόσο, δίνουν τη δική τους εξήγηση για την επιλογή αυτή, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν σε κατάσταση απόλυτου πανικού, χωρίς να έχουν επίγνωση των πράξεών τους, προσπαθώντας απεγνωσμένα να σώσουν το παιδί τους και ότι το κτηνιατρείο βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση από την κατοικία που διέμεναν.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του τραγικού θανάτου του νεογνού.