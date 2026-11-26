Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (26/11) στην Καλλιθέα, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανή αιτία ήταν τα λαμπάκια του χριστουγεννιάτικου στολισμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Ανδρομάχης, προκαλώντας αναστάτωση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στους υπόλοιπους χώρους της κατοικίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η φωτιά ξεκίνησε από δωμάτιο του διαμερίσματος, όπου υπήρχαν χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Το ενδεχόμενο αυτά να προκάλεσαν την πυρκαγιά βρίσκεται υπό εξέταση.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30, με πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στην οδό Ανδρομάχης.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα τη φωτιά στο δωμάτιο όπου είχε εκδηλωθεί.

Χάρη στην επέμβασή τους, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί στα υπόλοιπα δωμάτια του διαμερίσματος.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Πρώτες βοήθειες στην ένοικο από το ΕΚΑΒ

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, η γυναίκα που διαμένει στο διαμέρισμα εισέπνευσε καπνό, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης.

Για τον λόγο αυτό, κλήθηκε στο σημείο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάστασή της και να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Οι διασώστες εξέτασαν τη γυναίκα και της προσέφεραν την απαραίτητη φροντίδα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό ή για διακομιδή της σε νοσοκομείο.

Εξετάζεται εάν η φωτιά προκλήθηκε από τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από λαμπάκια χριστουγεννιάτικου στολισμού που βρίσκονταν στο δωμάτιο.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως και παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της προσεκτικής χρήσης των ηλεκτρικών διακοσμητικών κατά την εορταστική περίοδο, καθώς τυχόν φθορές στα καλώδια ή προβλήματα στις ηλεκτρικές συνδέσεις μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η φωτιά στην Καλλιθέα τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ η έγκαιρη κινητοποίηση των πυροσβεστών απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωσή της.