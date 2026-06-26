Από την ΓΑΔΑ μεταφέρθηκαν το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου, μέσα σε βαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι επτά συλληφθέντες της φονικής συμπλοκής στη Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι του 15χρονου.

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον καθ’ ομολογίαν δράστη και τους υπόλοιπους έξι συλληφθέντες.

Ειδικότερα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:

Ανθρωποκτονία με δόλο

Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Σημειώνεται πως όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο και οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Ανακριτή.

Δείτε εικόνες από την μεταγωγή τους:

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν από την πλατεία της Αγίας Ελεούσας, που φαίνεται ότι είναι και ο λόγος πίσω από την αιματηρή συμπλοκή.

Το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου, βρισκόταν στην πλατεία ο 17χρονος δράστης με την παρέα του και στο σημείο έφτασε ο 15χρονος με τους φίλους του, οι οποίοι κατέβηκαν από ένα ΙΧ και ξέσπασε καβγάς.

Η αντιπαράθεση αρχικά αν και λεκτική ήταν πολύ έντονη, με την κατάσταση να ξεφεύγει κατά τις 23:30 και τους νεαρούς να πιάνονται στα χέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα του 15χρονου Π. κάλεσε ενισχύσεις και στο σημείο έφτασαν πέντε ακόμα νεαροί.

Τα αγόρια ξεκίνησαν τις γροθιές, τις κλοτσιές και έπειτα βγήκαν τα μαχαίρια και τα κατσαβίδια. Τότε ήταν που δράστης «κάρφωσε» στον θώρακα τον 15χρονο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ στη συνέχεια οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή και τον άφησαν μόνο του στο οδόστρωμα.

Όλα έγιναν για την «κυριαρχία» της πλατείας

Η αστυνομία εξετάζει ως πιθανή αφορμή της αιματηρής συμπλοκής, τη διαμάχη των δύο ομάδων για το ποιος θα έχει την «κυριαρχία» της πλατείας.

Το σενάριο του οπαδικού κινήτρου έχει σχεδόν καταρριφθεί, όμως οι Αρχές εξετάζουν μια πιθανή σύνδεση με άλλη συμπλοκή που είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή, κατά την οποία είχε τραυματιστεί ένας 16χρονος, οπαδός άλλης ομάδας από αυτή που υποστηρίζουν οι εμπλεκόμενοι.