«Θα σας πω ακριβώς τι έγινε», με αυτά τα λόγια ο 17χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 15χρονου σε συμπλοκή στην Καλλιθέα ομολόγησε το στυγερό έγκλημα.

Στην προανακριτική του ομολογία που παρουσιάζει η «Ζούγκλα» ο νεαρός κατηγορούμενος περιγράφει αρχικά τις διαδρομές που έκανε το μοιραίο απόγευμα από γειτονιά σε γειτονιά της Καλλιθέας.

Κατέληξε μαζί με άλλους φίλους του στο… ποτάμι όπως λέει και εκεί είδε ένα άλλο φίλο του με μπαταρισμένο πόδι. Τότε όπως ισχυρίζεται είδε να έρχονται προς το μέρος τους 15-20 άτομα με φανέλες του Ολυμπιακού.

«Ο Κ.(σ.σ φίλος του) τους είπε αράξτε μάγκες εμείς δεν είμαστε οπαδοί. Άρχισαν να πλησιάζουν και άλλο απειλητικά και μόλις είδαν το φίλο μου με το μπαταρισμένο πόδι ένας από αυτούς είπε «εσένα σε ξέρουμε είσαι ΑΕΚΤΖΗΣ.Ο φίλος μου του είπε όχι δεν ασχολούμαι και τότε ο άλλος του έριξε πέτρα αλλά δεν τον πέτυχε. Με ένα άλλο παιδί τρέξαμε και μας κυνήγησαν δυο από αυτούς. Το παιδί που μαχαίρωσα μετά κατά λάθος και ένας με γκλοπ».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο φίλος του κατάφερε να γλιτώσει αλλά εκείνος όχι. Του έβαλαν, όπως λέει τρικλοποδιά, και έπεσε κάτω.

Τους φώναξε «Ρε βλάκες δεν είμαι οπαδός».

Στην ομολογία του υποστηρίζει ότι δεν είχε εκείνος το μαχαίρι αλλά ο δεύτερος που τον κυνήγησε και του έπεσε κάτω. Όπως δηλώνει, το πήρε από το δρόμο για να ..προστατευθεί.

«Τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανα ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και τον τραυματίσω. Δεν το ήθελα. Τον είδα μέσα στα αίματα, τρομοκρατήθηκα και έφυγα προς το σπίτι μου. Πιο αργά στο Τικ Τοκ είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από μένα».

Οι αστυνομικοί έφθασαν το επόμενο πρωινό στο σπίτι του με τη μητέρα του να ρωτά τι έχει συμβεί καθώς οι Αρχές την είχαν ενημερώσει για τη δολοφονία και το νεκρό παιδί .

Εκτός από τον καθ’ ομολογίαν ανήλικο δολοφόνο άλλα έξι άτομα θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις ανακριτικές Αρχές με ένα βαρύ κατηγορητήριο που έχει αθλητικό υπόβαθρο.