«Όλοι είμαστε οπαδοί του Ολυμπιακού», είπε ένας από τους ανήλικους κατηγορούμενους περιγράφοντας μετά τη σύλληψή του στους αστυνομικούς τα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ στην περιοχή της Καλλιθέας και είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι του 15χρονου αγοριού.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τις περιγραφές των συλληφθέντων, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι ανήλικοι, που εμπλέκονται στην υπόθεση, απολογούνται αύριο.

Ο νεαρός που είπε στις Αρχές ότι είναι οπαδός του Ολυμπιακού περιέγραψε ότι ξεκίνησε μαζί με άλλους από το Πέραμα και έφθασαν στην Καλλιθέα.

«Φεύγοντας από το Πέραμα πήρε τον Δ.(σ.σ.φίλος του που ήταν μαζί του) ο Κ. και του είπε ότι κάποια άτομα την μπήκαν σε έναν πιτσιρικά. Τότε εμείς πήγαμε και τους βρήκαμε κοντά στον Σύνδεσμο του Ολυμπιακού στο Πέραμα. Ο Κ. ήταν μαζί με τον Μ. Εγώ και αυτοί καθόμασταν πίσω. Οδηγός ήταν ο Δ. και συνοδηγός ο Μ. Πήγαμε προς το Μοσχάτο. Αφήσαμε το αυτοκίνητο κοντά στον ηλεκτρικό του Μ. και εκεί βρήκαμε και άλλους τρεις. Όλοι είμαστε οπαδοί του Ολυμπιακού. Τότε όλοι μαζί με γρήγορο βάδην πήγαμε να βρούμε κάποιους ΑΕΚτζήδες στην Παναγή Τσαλδάρη. Φτάνοντας εκεί αρχίσαμε να βριζόμαστε και στη συνέχεια έπεσε ξύλο. Λίγα μέτρα πιο πέρα ο ένας από εμάς έφαγε μαχαιριά από ένα άτομο ύψους 1.87 ελαφρώς εύσωμο με κοιλίτσα. Εγώ από το κινητό του παιδιού που τραυματίστηκε προσπάθησα να καλέσω αστυνομία και ΕΚΑΒ αλλά δεν έβγαλα γραμμή. Τα στοιχεία του παιδιού που πέθανε δεν τα γνωρίζω.Τον είδα πρώτη φορά στη ζωή μου».

«Φορούσαν συνδεσμιακές φανέλες του Ολυμπιακού»

Στο κατηγορητήριο είναι σαφές ότι το κίνητρο ήταν οπαδικό και εξαιτίας αυτού η ποινική δίωξη που ασκήθηκε ήταν με αθλητικό υπόβαθρο.

Ένας άλλος νεαρός κατηγορούμενος είπε στις Αρχές:

«Στις 23:25 και ενώ καθόμασταν στο πάρκο, είδα 15 περίπου άτομα που φορούσαν συνδεσμιακές φανέλες του Ολυμπιακού, χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, κρατώντας διάφορα αντικείμενα ,όπως πέτρες, μαχαίρι, γκλοπ να τρέχουν προς το μέρος της άλλης παρέας που ήταν δίπλα μας. Τότε ξεκίνησαν να χτυπιούνται μεταξύ τους και να βρίζονται. Εμείς επειδή φοβηθήκαμε ξεκινήσαμε να τρέχουμε σε διαφορετικούς δρόμους και χωρίστηκα από την παρέα μου. Εκείνη τη στιγμή ήρθαν προς το μέρος μου πέντε άτομα και εγώ έχασα την ισορροπία μου και έπεσα στο έδαφος, ξεκίνησαν να με χτυπάνε με τα χέρια τους και τα πόδια τους σε όλο μου το σώμα».

Ο συγκεκριμένος νεαρός αποκάλυψε ότι και πριν από δύο ημέρες είχε πέσει θύμα οπαδικής επίθεσης και πάλι στην Καλλιθέα. Ένα περιστατικό που δεν καταγγέλθηκε γιατί κυριαρχεί ο φόβος για τα χειρότερα.

«Καθόμουν σε μία καφετέρια, με προσέγγισε ένα αυτοκίνητο και βγήκαν τρία άτομα που φορούσαν συνδεσμιακές μπλούζες του Ολυμπιακού και ξεκίνησαν να με χτυπάνε και να με βρίζουν. Ένας από αυτούς με κάρφωσε δύο φορές στο δεξί πόδι με μαχαιράκι. Δεν ήθελα να κάνω μήνυση γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να μου κάνουν χειρότερα».