Σε μια συντονισμένη επιχείρηση κατά της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης γυναικών, οι αστυνομικές Aρχές προχώρησαν σε έρευνες σε δύο καταστήματα «Stripshow» στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου συνέλαβαν πέντε άτομα, τα οποία κατηγορούνται για την προώθηση αλλοδαπών γυναικών στην πορνεία. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις πρώτες ώρες της Παρασκευής (19/12) και είχε ως στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της εκμετάλλευσης γυναικών, για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Οι συλλήψεις έγιναν από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. «Our Rescue», που παρέχει αρωγή και προστασία στα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Η επιχείρηση βασίστηκε σε πληροφορίες και έρευνες, οι οποίες έδειξαν ότι οι γυναίκες που εργάζονταν στα εν λόγω καταστήματα ήταν υποχρεωμένες να προσεγγίζουν πελάτες και να εκτελούν γενετήσιες πράξεις με χρηματική αμοιβή, ενώ δήλωναν ότι παρείχαν «ατομικό χορό» σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Για τη διαπίστωση της αξιόποινης συμπεριφοράς, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μέσω κεκαλυμμένων δράσεων, με αστυνομικούς-«πελάτες» που προσημείωσαν τα χρήματα για τις συναλλαγές.

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη των πέντε κατηγορούμενων, ενώ συνολικά 45 γυναίκες και 3 άνδρες διαφορετικών υπηκοοτήτων μεταφέρθηκαν για περαιτέρω έρευνες με σκοπό να διαπιστωθεί εάν είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Από τις έρευνες, κατασχέθηκαν 5.450 ευρώ, καταγραφικό μηχάνημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, καθώς και σημειώσεις που συνδέουν τα καταστήματα με τη διακίνηση και εκμετάλλευση των γυναικών. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των δύο καταστημάτων υπήρχε λειτουργική διασύνδεση, καθώς ένας από τους κατηγορούμενους, που εργαζόταν ως ταμίας σε ένα από τα καταστήματα, ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του δεύτερου καταστήματος.

Η επιχείρηση αποτελεί μια σημαντική επιτυχία στη μάχη κατά της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης γυναικών, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων εμπλεκόμενων ατόμων με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.