Αναστάτωση προκλήθηκε στην Καλλιθέα, με ένοικο σπιτιού που επιτέθηκε σε φερόμενους ληστές.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου, μετά από φερόμενη διάρρηξη.

Ειδικότερα, ένοικος σπιτιού είδε του δράστες να φωτογραφίζουν την οικία του και έπειτα έγιναν αντιληπτοί από τον άνδρα την ώρα που επιχείρησαν να εισβάλλουν σε αυτή.

Στη συνέχεια ο ένοικος πήρε ένα σιδερένιο ρόπαλο και τους κυνήγησε. Όταν τους έφτασε ακολούθησε άγρια συμπλοκή. Ο 55χρονος άνδρας προκάλεσε σοβαρές σωματικές βλάβες στους φερόμενους δράστες, με καταγωγή από την Αίγυπτο.

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Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 55χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ακόμη, συνελήφθησαν και οι δύο φερόμενοι ληστές, οι οποίοι είναι γεννημένοι το 2004 και το 2005 και κατηγορούντα για απόπειρα κλοπής.

Ο ένας εκ των δύο δραστών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός σταυρός», όπου του έγιναν ράμματα και του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Οι έρευνες της αστυνομίας για το συγκεκριμένο περιστατικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.