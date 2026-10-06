Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου η επιχείρηση απομάκρυνσης δύο φιαλιδίων με επικίνδυνη ουσία, που εντόπισε πολίτης στην Καλλιθέα .

Η αστυνομία απομάκρυνε τα φιαλίδια, αφού προηγουμένως εκκένωσε προληπτικά τα γειτονικά διαμερίσματα.

Το χρονικό

Νωρίτερα οι Αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση δύο πολυκατοικιών στη συμβολή των οδών Ιατρίδου 91 και Λασκαρίδου 174, μετά τον εντοπισμό δύο φιαλιδίων με επικίνδυνο χημικό υλικό.

Τα φιαλίδια εντοπίστηκαν από ένοικο διαμερίσματος, ενώ σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των Αρχών, η ιδιοκτήτρια ανέφερε ότι περιέχουν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή.

Στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», η εν λόγω ουσία φέρεται να είναι προϊόν διοχέτευσης από μπουκάλες παλιού φαρμακείου σε μικρότερα δοχεία.

Όταν έγινε αντιληπτό πως η ουσία ήταν πικρικό οξύ, τότε ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες έσπευσαν επιτόπου.

Σημειώνεται ότι μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η ουσία αυτή κυκλοφορούσε ευρέως σε φαρμακεία και κυρίως χημικά εργαστήρια.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το πικρικό οξύ ως εκρηκτική ουσία, όταν είναι υγρό χρειάζεται να αναμιχθεί με άλλες ουσίες, κάτι που είναι δύσκολο, εκτός εάν είναι κρυσταλλοποιημένο. Οι ίδιες πηγές, αναφέρουν ότι τα ευρήματα στην Καλλιθέα δεν εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία, αλλά τηρείται το ισχύον πρωτόκολλο.

Ωστόσο οι ίδιες διευκρίνησαν ότι το πικρικό οξύ εντοπίστηκε κρυσταλλοποιημένο, που σημαίνει πως σε αυτή τη μορφή είναι πιο εφικτό να εκραγεί.