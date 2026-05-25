Επίθεση από τέσσερα άτομα δέχτηκε μια διεμφυλική γυναίκα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, τέσσερα άτομα, ηλικίας 19 και 20 ετών, την εντόπισαν πρώτα στον παράδρομο της Λεωφόρου Συγγρού και άρχισαν να την βρίζουν, ενώ στη συνέχεια της πέταξαν αυγά και διάφορα αντικείμενα.

Όμως δεν σταμάτησαν εκεί… Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξαναπέρασαν από το ίδιο σημείο και «συνέχισαν τη σε βάρος της εξυβριστική και επιθετική συμπεριφορά».

Η 47χρονη δεν περίμενε όμως ότι αυτή η συμπεριφορά θα συνεχιζόταν και θα είχε πολύ άσχημη εξέλιξη.

Γύρω στις 2 και μισή τα ξημερώματα, την εντόπισαν στην Οδό Δοϊράνης ενώ επέστρεφε στο σπίτι της, και την παρέσυραν με το όχημά τους, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό, αναζητούσαν τους δράστες, και λίγη ώρα αργότερα, κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας για -κατά περίπτωση- απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.