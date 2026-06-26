Όλο και πιο κοντά στην εξιχνίαση των πραγματικών κινήτρων της αιματηρής συμπλοκής στην Καλλιθέα, βρίσκεται η αστυνομία.

Από τον ανεξέλεγκτο καβγά μεταξύ νεαρών αγοριών, ένας 15χρονος, δέχθηκε μαχαιριά που του στέρησε τη ζωή. Ο δράστης του φονικού συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του, καθώς έχουν γίνει ακόμη επτά συλλήψεις, όμως τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα από ό,τι φαίνεται.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Όλα ξεκίνησαν από την πλατεία της Αγίας Ελεούσας, που φαίνεται ότι είναι και ο λόγος πίσω από την αιματηρή συμπλοκή.

Το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου, βρισκόταν στην πλατεία ο 17χρονος δράστης με την παρέα του και στο σημείο έφτασε ο 15χρονος με τους φίλους του, οι οποίοι κατέβηκαν από ένα ΙΧ και ξέσπασε καβγάς.

Η αντιπαράθεση αρχικά αν και λεκτική ήταν πολύ έντονη, με την κατάσταση να ξεφεύγει κατά τις 23:30 και τους νεαρούς να πιάνονται στα χέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα του 15χρονου Π. κάλεσε ενισχύσεις και στο σημείο έφτασαν πέντε ακόμα νεαροί.

Τα αγόρια ξεκίνησαν τις γροθιές, τις κλοτσιές και έπειτα βγήκαν τα μαχαίρια και τα κατσαβίδια. Τότε ήταν που δράστης «κάρφωσε» στον θώρακα τον 15χρονο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ στη συνέχεια οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή και τον άφησαν μόνο του στο οδόστρωμα.

Η κυριαρχία της πλατείας και οι φόβοι για αντίποινα

Η αστυνομία εξετάζει ως πιθανή αφορμή της αιματηρής συμπλοκής, τη διαμάχη των δύο ομάδων για το ποιος θα έχει την «κυριαρχία» της πλατείας.

Το σενάριο του οπαδικού κινήτρου έχει σχεδόν καταρριφθεί, όμως οι Αρχές εξετάζουν μια πιθανή σύνδεση με άλλη συμπλοκή που είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή, κατά την οποία είχε τραυματιστεί ένας 16χρονος, οπαδός άλλης ομάδας από αυτή που υποστηρίζουν οι εμπλεκόμενοι.

Πάντως, οι αστυνομικές Αρχές φοβούνται ότι θα υπάρξουν αντίποινα και θα σημειωθεί νέα συμπλοκή.

Ο 15χρονος ταυτοποιήθηκε από τα δαχτυλικά αποτυπώματα

Η σορός του 15χρονου Π. ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς στο παρελθόν είχε συλληφθεί δύο φορές για κατοχή μαχαιριού και σιδερογροθιάς.Μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου, οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές έκαναν λόγο για μη εμφάνιση κανενός συγγενικού προσώπου για ταυτοποίηση.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του τον αναζητούσε από τα ξημερώματα και δεν είχε αντιληφθεί ότι το θύμα ήταν ο γιος της, καθώς οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για παιδί ηλικιάς 17 ετών.

Η γυναίκα ενημερώθηκε από φίλους του 15χρονου και μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί ο ανήλικος, αναγνωρίζοντας τη σορό του.

Πώς οδηγήθηκε η αστυνομία στη σύλληψη του δράστη

Οι άνδρες της αστυνομίας διερεύνησαν το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας κατοικιών και επιχειρήσεων και κατέγραψαν αναλυτικά τις κινήσεις των εμπλεκόμενων. Έτσι κατάφεραν να φτάσουν στον δράστη, ο οποίος είχε γυρίσει σπίτι του και κοιμόταν, όταν έφτασαν οι Αρχές.

Ο 17χρονος στην κατάθεση του ισχυρίστηκε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον Π, τονίζοντας πως το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στα χέρια του θύματος. Σύμφωνα με όσα είπε, το άρπαξε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και τον χτύπησε με σκοπό να τον τραυματίσει και όχι να του αφαιρέσει τη ζωή.

Οι έρευνες δείχνουν πως εμπλεκόμενοι ήταν συνολικά 17 νεαροί, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν ανήλικοί.

Από τις 13 προσαγωγές που έγιναν, οι επτά μετατράπηκαν σε συλλήψεις και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Ανηλίκων και στη συνέχεια στον Ανακριτή.