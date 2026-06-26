Μία και μοναδική αλλά απόλυτα θανατηφόρα μαχαιριά στο στήθος, λίγο κάτω από την καρδιά, στάθηκε αρκετή για να κόψει το νήμα της ζωής του 15χρονου αγοριού, κατά τη διάρκεια της άγριας συμπλοκής ανηλίκων που συγκλόνισε την Καλλιθέα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ρίχνουν φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του ανήλικου, αποκαλύπτοντας ότι το σώμα του έφερε μόνο ένα πλήγμα με φορά από κάτω προς τα πάνω, ενώ στα χέρια του δεν εντοπίστηκαν ίχνη που να μαρτυρούν ότι πρόλαβε να αμυνθεί ή να παλέψει για να κρατηθεί στη ζωή.

Σημειώνεται πως η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης μπροστά από μια πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως, με την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες με αμείωτη ένταση. Αν και στο σημείο της φονικής επίθεσης εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ισχυρίζεται πως αυτό δεν αποτελεί το όπλο του εγκλήματος, υποστηρίζοντας στις αρχές ότι αμέσως μετά το περιστατικό πέταξε το πραγματικό μαχαίρι σε έναν κοντινό κάδο απορριμμάτων.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ακόμα δέκα ατόμων που φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο. Από τη μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι οι εμπλεκόμενοι ήταν χωρισμένοι σε δύο αντίπαλες ομάδες, οι οποίες είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τον έλεγχο και την υποτιθέμενη κυριαρχία στην πλατεία της περιοχής, μια κόντρα με κίνητρο το γόητρο που δυστυχώς κατέληξε σε μια ανείπωτη τραγωδία.