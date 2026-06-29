Tις σκηνές τρόμου που έζησε στο φλεγόμενο σπίτι της και τις στιγμές που έζησε όταν βρισκόταν στην άκρη του μπαλκονιού ακούγοντας τους πολίτες που ήταν από κάτω οι οποίοι της παρότρυναν να μην φοβηθεί και να πηδήξει για να σωθεί, περιέγραψε η 75χρονη γυναίκα, η οποία πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η γυναίκα περιέγραψε στους δημοσιογράφους τα δραματικά δευτερόλεπτα που έζησε και ενώ οι φλόγες είχαν ζώσει τον πρώτο όροφο της οικίας της στην Καλλιθέα .

Η συγκλονιστική της περιγραφή για το πώς βρήκε τη δύναμη να κάνει το άλμα στο κενό

Η 75χρονη περιέγραψε με κομμένη την ανάσα τις στιγμές που οι μαύροι καπνοί είχαν πνίξει το σπίτι της και η ίδια είχε εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι, ανίκανη να αντιδράσει. Η απόγνωση την είχε κυριεύσει, μέχρι τη στιγμή που άκουσε τις φωνές από τον δρόμο. Ήταν ο Χαράλαμπος, ο διερχόμενος ντελιβερας, και άλλοι πολίτες που σταμάτησαν για να γίνουν ασπίδα της.

Ο διάλογος που είχε μαζί τους και οι δηλώσεις της αποτυπώνουν τον τρόμο που έζησε:

«Μου έδωσαν ελπίδα, μου φώναζαν “πήδα και θα σε πιάσουμε!”», δήλωσε συγκινημένη η 75χρονη. «Φοβόμουν πάρα πολύ, τους έλεγα “θα πέσω και θα σκοτωθώ, παιδί μου”», θυμάται για τον αρχικό της δισταγμό μπροστά στο κενό. «Εκείνοι όμως επέμεναν. Μου φώναζαν ξανά και ξανά “μην φοβάσαι, πέσε πάνω μας, είμαστε εδώ!”. Μου έδωσαν τη δύναμη που δεν είχα».

Με τις φλόγες να γλείφουν πλέον την πλάτη της, η ηλικιωμένη εμπιστεύτηκε τυφλά τους άγνωστους σωτήρες της και έπεσε κρατώντας στα χέρια της την ελληνική σημαία που είχε στο μπαλκόνι της. Ο ντελιβεράς και οι άλλοι περαστική άπλωσαν τα χέρια τους, έκανα ένα δίχτυ ασφαλείας, αποσβένοντας τη πτώση της γυναίκας.

«Να ‘ναι καλά τα παιδιά, αυτά μου έσωσαν τη ζωή»

Η πρώτη κουβέντα της 75χρονης μετά τη νοσηλεία της ήταν ένας γεμάτος δάκρυα έπαινος για τον νεαρό διανομέα και όσους έσπευσαν να βοηθήσουν, αψηφώντας τον κίνδυνο. «Να ‘ναι καλά τα παιδιά, με κράτησαν. Αν δεν ήταν αυτοί, εγώ σήμερα δεν θα ζούσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, μην μπορώντας να κρύψει την ευγνωμοσύνη της για τον «ήρωα με τη μηχανή».

Από την πλευρά του, ο διανομέας παρέμεινε ταπεινός, δηλώνοντας πως έκανε απλά το χρέος του ως άνθρωπος. Η ιστορία αυτή αφήνει πίσω της ένα καμένο σπίτι, αλλά κυρίως ένα τεράστιο μάθημα ζωής. Η ηλικιωμένη γυναίκα επέστρεψε στους δικούς της ανθρώπους, έχοντας κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, χάρη στα αντανακλαστικά και την αδιανόητη γενναιότητα ενός ανθρώπου της διπλανής πόρτας.