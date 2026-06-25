Βίντεο «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης

Έχουν περάσει πάνω από 12 ώρες από τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα, κατά την οποία ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε από συνομήλικό του και ακόμη κανένα συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο δεν έχει αναζητήσει τον νεκρό νεαρό.

Το γεγονός αυτό προβληματίζει τις αστυνομικές Αρχές. Το θλιβερό της υπόθεσης είναι πως ο νεκρός νεαρός δεν έχει ταυτοποιηθεί επίσημα, αν και από τους εμπλεκόμενους προκύπτει η ταυτότητά του.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης 25 Ιουνίου, μια ομάδα ατόμων σταμάτησε μπροστά από πλατεία στην περιοχή, όπου καθόταν η παρέα του θύματος. Ξέσπασε καβγάς και ξεκίνησαν να κυνηγούν τον 17χρονο προς την οδό Μεγαλουπόλεως. Τότε ο καθ΄ομολογίαν δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα στον θώρακα.

Πήγες της αστυνομίας αναφέρουν πως τα κίνητρα δεν φαίνεται να είναι οπαδικά, όπως αρχικά φαινόταν, καθώς θύτης και θύμα ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε αρχικά από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι άκουσαν φωνές και έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει. Όταν βγήκαν από τα σπίτια τους αντίκρισαν τον 17χρονο μέσα σε μια «λίμνη» αίματος και κάλεσαν τις Αρχές.

Η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο έκανε ΚΑΡΠΑ στον ανήλικο, δυστυχώς όμως, το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Από τις φωνές ξύπνησα – Φώναζε βοήθεια, βοήθεια!»

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στη «Ζούγκλα» και τόνισε πως ο ανήλικος δεν είχε τις αισθήσεις του, όταν τον βρήκαν αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. «Αστυνομικοί ήταν πάνω από το παιδί και του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθούσαν να το επαναφέρουν στη ζωή», χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται. «Από τις φωνές ξύπνησα, το παιδί φώναζε βοήθεια, βοήθεια!», είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα.

Δείτε βίντεο από την μαρτυρία γειτόνισσας στη «Ζούγκλα»:

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Όλα ξεκίνησαν όταν λίγο μετά τις 00:00, τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να τσακώνονται και πολύ γρήγορα χάθηκε ο έλεγχος, καθώς ένα από αυτά έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 17χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαπληκτισμός σημειώθηκε αρχικά από ένα πάρκο της περιοχής και στη συνέχεια ο δράστης με τα υπόλοιπα άτομα, ξεκίνησαν να κυνηγούν το θύμα και την παρέα του ως την οδό Μεγαλουπόλεως με μαχαίρια και κατσαβίδια, όπου και έγινε η δολοφονία.

Δείτε βίντεο από το σημείο που έγινε η φονική συμπλοκή:

Το μαχαίρι του φονικού βρέθηκε από τις αστυνομικές Αρχές πεταμένο σε ένα παλιό κτήριο της περιοχής και έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να βρεθούν δαχτυλικά αποτυπώματα και DNA.

Σημειώνεται ότι αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή, με τους κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους, προκειμένου να αντιληφθούν τι έχει συμβεί.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, «πρόκειται για οπαδικές διαφορές», τονίζοντας ότι οπαδοί ομάδας «του κάρφωσαν μαχαίρι στην κοιλιά». «Ήμουν εκεί. Ήμουν μαζί τους εκεί. Ερχόμουν με τον σύζυγό μου και το μωρό μου και είδαμε τους τύπους να τρέχουν», υπογράμμισε η γυναίκα. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «τον είδαμε στον δρόμο μες στα αίματα, καταλαβαίνετε. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά… Για κάπου 5-10 λεπτά προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μετά έχασε τις αισθήσεις του».

Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας μαζί με το Ανθρωποκτονιών εργάζονται προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στην Καλλιθέα.