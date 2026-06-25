Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα τα ξημερώματα της Πέμπτης 25 Ιουνίου, με ένα ανήλικο αγόρι να χάνει τη ζωή του από χτύπημα με μαχαίρι. Λίγο μετά τις 00:00, τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να τσακώνονται και πολύ γρήγορα χάθηκε ο έλεγχος, καθώς ένα από αυτά έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 17χρονο.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Ιπποκράτειο», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και μετά από εκτεταμένη έρευνα, προχώρησε σε 14 προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε το μαχαίρι του φονικού πεταμένο σε ένα παλιό κτήριο της περιοχής, το οποίο πρόκειται να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ για ταυτοποίηση.

Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα κίνητρα της εμπλοκής εκτιμάται πως είναι οπαδικά.

Πώς έγινε το αιματηρό περιστατικό

Κάτοικοι της περιοχής έντρομοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό, καθώς άκουσαν έναν σύντομο, αλλά πολύ έντονο καβγά. Οι γείτονες βγήκαν στον δρόμο και αντίκρισαν τον νεαρό αιμόφυρτο στο έδαφος.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, «πρόκειται για οπαδικές διαφορές», τονίζοντας ότι οπαδοί ομάδας «του κάρφωσαν μαχαίρι στην κοιλιά». «Ήμουν εκεί. Ήμουν μαζί τους εκεί. Ερχόμουν με τον σύζυγό μου και το μωρό μου και είδαμε τους τύπους να τρέχουν», υπογράμμισε η γυναίκα.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «τον είδαμε στον δρόμο μες στα αίματα, καταλαβαίνετε. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά… Για κάπου 5-10 λεπτά προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μετά έχασε τις αισθήσεις του».

Η γειτόνισσα έκλεισε λέγοντας ότι «η αστυνομία ήρθε γρήγορα, αλλά το ασθενοφόρο άργησε πολύ, ίσως και πάνω από μισή ώρα».

«Άκουσα έναν τύπο να ουρλιάζει»

Ένας περιοίκος που καθόταν στο μπαλκόνι του άκουσε ουρλιαχτά και βγήκε να δει τι συμβαίνει.

«Ο γείτονας καθόταν στο μπαλκόνι και άκουσε έναν μικροκαβγά. Άκουσε έναν τύπο να ουρλιάζει», είπε η γυναίκα που έσπευσε να βοηθήσει με τον σύζυγό της. Αμέσως μετά τις φωνές, οι κάτοικοι βγήκαν στον δρόμο και είδαν πολλά άτομα να τρέχουν και το παιδί στο έδαφος μέσα σε «λίμνη» αίματος.