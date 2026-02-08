Σοβαρό περιστατικό με ανήλικο παιδί σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου στην Καλλιθέα, όταν νήπιο περίπου δύο ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι σε δημόσιο χώρο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περαστικοί που αντιλήφθηκαν το παιδί μέσα στο νερό ειδοποίησαν άμεσα διερχόμενη ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η οποία έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί παρέλαβαν το νήπιο σε κρίσιμη κατάσταση.

Το νήπιο, κοριτσάκι ηλικίας περίπου δύο ετών, μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να το επαναφέρουν, καθώς έφτασε χωρίς αισθήσεις.

Στο μεταξύ, οι Αρχές προσήγαγαν και εξετάζουν τον 25χρονο πατέρα του παιδιού, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο συντριβάνι.