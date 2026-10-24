Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό μιας 35χρονης, η οποία εγκαταλήφθηκε από τον οδηγό του οχήματος που την παρέσυρε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου στις 03:00, στην οδό Λάμπρου Κατσώνη στο ύψος της υπόγειας διάβασης της λεωφόρου Συγγρού, μοτοσικλέτα που εκινείτο με κατεύθυνση προς Καλλιθέα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στο κράσπεδο.

Το δίκυκλο ανατράπηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε την 35χρονη συνοδηγό της μηχανής.

Η εγκατάληψη της γυναίκας και η διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του δικύκλου εγκατέλειψε αβοήθητη τη γυναίκα, πήρε τη μηχανή και διέφυγε με ταχύτητα από το σημείο.

Η 35χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη, ενώ η οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Τροχαία Καλλιθέας, προσήχθη ένας 37χρονος άνδρας ελληνικής καταγωγής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το άτομο που διέφυγε.