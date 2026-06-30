Ένας νεαρός, μόλις 18 ετών, είναι το 18ο άτομο που συμμετείχε στη φονική συμπλοκή της Καλλιθέας όπου έχασε την ζωή του ο 15χρονος Π.

Ο νεαρός παρουσιάστηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί του εξήγησαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι καθώς η δικογραφία είχε ήδη υποβληθεί στην Εισαγγελία και θα έπρεπε να παρουσιαστεί ενώπιον του Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός ήταν άγνωστος στις διωκτικές Αρχές, όσον αφορά στη συμμετοχή του στη αιματηρή συμπλοκή, αλλά εκτιμούν ότι όταν θα τελείωνε η εξέταση των αντικειμένων που είχαν αφήσει πίσω τους, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να εντόπιζαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα αποκάλυπτε την ταυτότητα του.

Άλλωστε, παρά το νεαρό της ηλικίας του ήταν ήδη γνωστός στην αστυνομία καθώς είναι σεσημασμένος για ληστείες.

Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους συλληφθέντες

Από την ΓΑΔΑ μεταφέρθηκαν το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου, μέσα σε βαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι συλληφθέντες της φονικής συμπλοκής στη Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι του 15χρονου.

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον καθ’ ομολογίαν δράστη και τους υπόλοιπους έξι συλληφθέντες.

Ειδικότερα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:

Ανθρωποκτονία με δόλο

Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Σημειώνεται πως όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο και οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Ανακριτή.

Τρεις προφυλακίσεις για τον θάνατο του 15χρονου

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο νεαρός που ομολόγησε την πράξη του, καθώς και δύο ακόμη εμπλεκόμενοι, οι οποίοι πάντως ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη στο φονικό επεισόδιο.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Αρνούνται το οπαδικό κίνητρο οι κατηγορούμενοι

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι συλληφθέντες προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το περιστατικό, αρνούμενοι κατηγορηματικά ότι η συμπλοκή είχε οπαδικά κίνητρα. Μάλιστα, φίλος του φερόμενου ως δράστη υποστήριξε ότι το ανήλικο θύμα ήταν εκείνο που καταδίωξε αρχικά τον 18χρονο, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή, πριν αντιδράσει με το θανατηφόρο χτύπημα.