Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 28/6 στην Καλλιθέα, όταν μια 75χρονη γυναίκα αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να γλιτώσει από τις φλόγες που είχαν περικυκλώσει το σπίτι της.

Από κάτω είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι της γειτονιάς, οι οποίοι την παρακαλούσαν να κάνει το άλμα, φωνάζοντάς της χαρακτηριστικά: «Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσω».

Η ηλικιωμένη, βλέποντας ότι δεν υπήρχε πλέον καμία δυνατότητα διαφυγής, πήρε την απόφαση να πέσει στο κενό.

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο που δημοσίευσε το skai.gr, βλέπουμε πως οι πολίτες που είχαν σπεύσει στο σημείο κατάφεραν να την συγκρατήσουν, αποτρέποντας μια τραγωδία λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Καλλιθέα: Πώς εκτυλίχθηκε η πυρκαγιά

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 σε διώροφη μονοκατοικία στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 80χρονος και η 75χρονη σύζυγός του, οι οποίοι εκείνη την ώρα ξεκουράζονταν.

Ο άνδρας κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως την κατοικία χρησιμοποιώντας την πίσω έξοδο μέσω του γκαράζ. Η γυναίκα, όμως, δεν πρόλαβε να ακολουθήσει την ίδια διαδρομή. Καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν με ταχύτητα, τα τζάμια έσπασαν από τη θερμότητα και οι πυκνοί καπνοί κατέκλυσαν το σπίτι, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Η επέμβαση πολιτών και διανομέα απέτρεψε τα χειρότερα

Οι δραματικές εκκλήσεις της ηλικιωμένης για βοήθεια κινητοποίησαν αμέσως τους περίοικους, ενώ ανάμεσα στους πρώτους που έσπευσαν ήταν και ένας διανομέας που περνούσε από το σημείο την ώρα της φωτιάς.

Μαζί με κατοίκους της περιοχής, στάθηκαν κάτω από το μπαλκόνι και προσπαθούσαν να πείσουν την 75χρονη να πηδήξει, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα την πιάσουν.

Τελικά, η γυναίκα έκανε το άλμα και οι συγκεντρωμένοι κατάφεραν να ανακόψουν την πτώση της, σώζοντάς της τη ζωή.

Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Η 75χρονη ιδιοκτήτρια της κατοικίας υπέστη αναπνευστική δυσχέρεια λόγω της εισπνοής καπνού και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και νοσηλεία.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο 80χρονος σύζυγός της, ο οποίος έφερε τραύμα στο πόδι, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης τραυματίστηκε και ένας πολίτης που συμμετείχε στην προσπάθεια διάσωσης της γυναίκας, φέροντας κάταγμα στο πόδι.

Ο πρώτος όροφος καταστράφηκε – Στο σημείο το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με τον πρώτο όροφο της κατοικίας να καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερώς.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες, επτά πυροσβεστικά οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ μετά από συντονισμένη επιχείρηση η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και στη συνέχεια περιορίστηκε.

Στην περιοχή εφαρμόστηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής, το οποίο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο προκειμένου να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.